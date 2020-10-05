 Aliyev′den Ermenistan′a diyalog mesajı | DÜNYA | DW | 07.10.2020

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DÜNYA

Aliyev'den Ermenistan'a diyalog mesajı

Azeybaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmalara son verilmesi durumunda Ermenistan'la görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Rus haber ajansı TASS'a bir açıklama yaptı. Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesi halinde diyaloğa hazır oldukları mesajını verdi.

Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Fotoğraf arşivden: Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Aliyev, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada da  görüşmelere Türkiye'nin de katılma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Time dergisine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenistan'ın ateşkesi ancak Türkiye'nin girişimlerinin durdurulması ve paralı askerlerini Dağlık Karabağ'dan çekmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

Paşinyan, Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek vererek tansiyonu artırmakla suçluyor.

Putin de bugün Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı açıklamada, tarafları saldırıları durdurmaya çağırdı. Yaşananları bir "trajedi" olarak değerlendiren ve endişeli olduklarını belirten Putin, "Çatışmaların çok yakın bir gelecekte sonlanmasını umuyoruz" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de çatışmaların yayılma ihtimaline karşı uyardı. "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşmemesine dikkat etmeliyiz" diyen Ruhani, İran'ın teröristlerin çeşitli yollarla sınırı geçmesine izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

İran'ın kuzeyinde çok sayıda Azeri yaşıyor.

Reuters,dpa/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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