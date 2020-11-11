 Aliyev: Dağlık Karabağ′a özel statüyü müzakere etmeyiz | DÜNYA | DW | 17.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Aliyev: Dağlık Karabağ'a özel statüyü müzakere etmeyiz

Fransa ve ABD'den diplomatların Çarşamba günü Moskova'da yapacağı görüşmeler öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusuyla Ermeni milisler arasındaki çatışmaları sona erdiren ateşkesin ardından siyasi görüşme trafiği hız kazanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'dan, Türkiye'nin rolü dahil olmak üzere, ateşkes anlaşmasındaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmasını istedi. Çarşamba günü Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'da görüşmelerde bulunacaklarını belirten Le Drian, "Göçmenler, ateşkesin hudutları, Türkiye'nin varlığı, savaşçıların geri dönüşü ve Dağlık Karabağ'ın statüsüyle ilgili müzakereler gibi konulardaki belirsizlikleri gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Önerdiğimiz linkler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istifa etti. Dağlık Karabağ anlaşması ile tepki toplayan Ermenistan hükümeti baskı altında bulunuyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın sonunda, bölgede askeri ve stratejik hakimiyetini pekiştiren Rusya oldu. Dağlık Karabağ ihtilafının siyasi çözümü başka bir bahara kalmış gözüküyor.

Dağlık Karabağ anlaşması çerçevesinde oluşturulacak barış gücü konusunda Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gözlem misyonunda yer alacağını açıkladı.

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'ın statüsünün acilen netleştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yetkinin Minsk Grubu'nda olduğunu vurguladı.

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

Minsk Grubu'nun Rusya dışındaki diğer eş başkanları ABD ve Fransa'nın Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da oynadığı role eleştirel baktığı biliniyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey  bir yetkili, anlaşmayla ilgili Rusya ile açıklığa kavuşturulması gereken pekçok nokta olduğunu belirterek "buna Türklerin rolünün de dahil olduğunu" söyledi.

Aliyev: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Çarşamba günü Moskova'da yapılacak görüşmeler öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de net mesajlar geldi. Aliyev Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu, bu nedenle bölgeye özel bir statü tanınmasının müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.

Ermeni milislerle çatışmalar sırasında ele geçirilen Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'yı ziyaret eden Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun da yeni koşullar altında yaşayacağını belirtti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de patlak veren ve altı hafta süren çatışmalar, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Ateşkesin izlenmesi için yaklaşık 2 bin askerlik Rus barış gücünün bölgeye gönderilmesini öngören anlaşmada Dağlık Karabağ'ın statüsü konusu yer almamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada statü konusunun iki taraftan mültecilerin evlerine dönmesi sonrasında konuşulması gerektiğini bildirmiş, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Minsk grubunun Rusya dışındaki eş başkanları Fransa ve ABD'den yetkililerle Moskova'da bir toplantı düzenleneceğini açıklamıştı. Batılı ülkeler Karabağ sorununun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubu çerçevesinde çözümünü istiyor. Ermenistan da Karabağ'ın statüsü konusunun Minsk Grubu'nun yetki alanında olduğunu savunarak, statü konusunun acilen netleştirilmesi talebini dile getirmişti.

DW,dpa,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Armenien Proteste gegen den Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Ermenistan'da binlerce kişi Dağlık Karabağ anlaşmasını protesto etti 11.11.2020

Ermenistan’da Dağlık Karabağ için ilan edilen ateşkes anlaşmasını protesto eden binlerce kişi, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısı yaptı. Polis göstericilere müdahale etti.

Aserbaidschan | Berg-Karabach | Stepanakert

Ermenistan: Karabağ'ın statüsü acilen netleştirilmeli 13.11.2020

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'ın statüsünün acilen netleştirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda yetkinin Minsk Grubu'nda olduğunu vurguladı.

Russische Friedenstruppen stehen neben einem Panzer in Berg-Karabach

Karabağ ateşkesi: Zafer mi, tuzak mı? 12.11.2020

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaşın sonunda, bölgede askeri ve stratejik hakimiyetini pekiştiren Rusya oldu. Dağlık Karabağ ihtilafının siyasi çözümü başka bir bahara kalmış gözüküyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

US-Außenminister Mike Pompeo in Griechenland I Thessaloniki

Pompeo'nun İstanbul ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fransa'dan İstanbul'a gitti. Pompeo İstanbul'da sadece Fener Rum Patriği ile görüşecek. Bakan, Macron'la görüşmesinde Türkiye'nin "çok agresif dış politikasının" gündeme geldiğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  