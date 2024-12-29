Aliyev: Düşen uçağımız Rusya tarafından vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçen hafta Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Rusya tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev, Pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin "Uçağın Rusya tarafından vurulduğunu tüm netliğiyle söyleyebiliriz. (…) Bunun kasıtlı olarak yapıldığını söylemiyoruz ancak yapıldı" diye konuştu.

Azerbaycan lideri, uçağın bir tür elektronik sinyal bozucuya maruz kaldıktan sonra Grozni'ye yaklaştığı esnada vurulduğunu belirtti. Kazadan sonra Rusya'dan gelen kazanın kuş çarpması ya da bir tür gaz tüpünün patlaması sonucu olmuş olabileceğine ilişkin açıklamalara atıfta bulunan Aliyev, "Ne yazık ki ilk üç gün Rusya'dan yalnızca tuhaf versiyonlar duyduk" diye konuştu.

"Meselenin üzerinin kapatılmaya çalışıldığını" ifade eden Aliyev, Rusya'nın uçağın vurulmasından suçlu olduğunu kabul etmesini ve uçağa ölümcül biçimde zarar verenlerin cezalandırılmasını talep etti.

Azerbaycan Havayolları'na ait uçak 25 Aralık'ta Kazakistan'da düşmüştü Fotoğraf: Azamat Sarsenbayev/REUTERS

Putin özür dilemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumartesi günü Aliyev'den Rus hava sahasında gerçekleşen "elim olay" için özür dilediği belirtilmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Aliyev'e uçağın Grozni'ye "birkaç kez" inmeye çalıştığını ve "bu esnada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'ın Ukrayna silahlı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını ve Rus hava savunmasının bu saldırıları püskürttüğünü" öne sürdü. Açıklamada, Rusya'nın uçağı vurduğu belirtilmezken yalnızca bir adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.

25 Aralık tarihinde düşen Azerbaycan Havayolları'na ait J2-8243 sefer sayılı uçak, rotasını Hazar Denizi'nin karşı kıyısındaki Aktau'ya doğru değiştirmeden önce Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye gidiyordu. Azerbaycanlı kaynaklar, ilk bulguların 67 kişiyi taşıyan uçağın Rus Pantsir-S füzesi ile vurulduğuna işaret ettiğini aktarmıştı.

DW,AP,Reuters / SÖ,ET

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