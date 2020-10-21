Aliyev: 28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa kentini geri aldıklarını duyurdu. Aliyev ulusa sesleniş yaptığı konuşmasında "28 yıldır işgal altında olan Şuşa kurtarıldı. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti olan Şuşa, bölgenin en büyük kenti olan Stepanakert/Hankendi'nin 15 kilometre güneyinde bulunuyor. Kentin her iki taraf açısından da kültürel ve stratejik önemi büyük.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelişmeyle ilgili bir Twitter mesajı yayınladı. Çavuşoğlu mesajında "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şula'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" dedi.

Aliyev'in açıklaması Ermenistan tarafından yalanlandı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Şuşa yakınlarında yoğun çatışmalar olduğunu açıklamış çatışmalarda 4 tank, 20 zırhlı araç, 11 zırhsız araç ve 2 insansız hava aracı imha ettiklerini duyurmuştu.

Putin ile Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağlık Karabağ gündemiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye ve Libya'dan "sürekli daha etkin bir biçimde" aşırılık yanlılarının buradaki çatışmalara katıldığı belirtildi.

Fransız hükümet çevreleri ise Macron ile Putin'in görüşmede gerçekçi bir temelde müzakerelerin başlatılması için çatışmaların sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Bölgedeki Ermeni halkın yerinden edilmemesinin güvence altına alınması ve sivil halkın acılarının sona erdirilmesinin temel hedefler arasında olması gerektiği belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Paşinyan: Bölgeye paralı asker gönderen Türkiye barışa katkı sağlayamaz

Ermenistan haftalardır Azerbaycan ve Türkiye'nin radikal İslamcıları paralı asker olarak Dağlık Karabağ'a kaydırdığını ileri sürüyor. Tagesschau'ya bir mülakat veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu iddiayı yineledi. Paşinyan, Ağustos 2020'de Azerbaycan'ın askeri tatbikat olarak ifade ettiği harekatın "Türkiye'nin kontrolünde paralı askerleri ve teröristleri Suriye'deki bölgelerden Azerbaycan'a getirme süreci" olduğunu söyledi. Paşinyan "Çok sayıda Türk askeri teçhizatı ve Türk askeri uzmanı Azerbaycan'a gönderildi. Dağlık Karabağ'a taarruza katıldılar" diye konuştu.

Paşinyan Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da barış rolü oynayıp oynayamayacağına ilişkin olarak da "Türkiye bölgeye paralı asker ve terörist getiren bir ülke olarak zaten pratik olarak mevcut. Bu role sahip olan bir ülkenin herhangi bir barış sürecine, barışı koruyan ya da yaratan bir sürece dahil olması tahayyül etmek güç" diye konuştu.

DW / EC, BÖ

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