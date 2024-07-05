Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'deki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Kayseri'de 855 kişinin gözaltına alındığını bunların 13'ünün tutuklandığını 145'i hakkında adli kontrol kararı çıktığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de 30 Haziran akşamı bir Suriyelinin çocuk istismarında bulunduğu iddiasının ardından meydana gelen ve bölgede yaşayan Suriyelilerin araç ve iş yerlerine yönelik saldırıya dönüşen olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Kayseri'deki olaylara ilişkin 855 kişinin gözaltına alındığını bunların 13'ünün tutuklandığını 145'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Kayseri'de gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunduğunun altını çizen Yerlikaya bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçların da olduğunu söyledi.

Kayseri'de başlayan olaylar Hatay, Bursa, Antalya, Adana gibi şehirlere de sıçramıştı.

Türkiye genelinde 1065 gözaltı

Yerlikaya Türkiye genelinde benzer olaylar sebebiyle toplam 1065 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 28'inin tutuklandığını, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Özellikle sosyal medyada göçmen konusuyla ilgili provokasyona yönelik bir süreç yaşandığını ifade eden Yerlikaya, BOT hesaplar tarafından "manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar" yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen altısı Türkiye dışında olmak üzere 189 hesap yöneticisi tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya 108 kişinin yakalandığını bunların 12'sinin tutuklandığını 38 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini altı kişinin ise işlemlerine devam edildiğini söyledi.

Kayserililerin "misafirperver, vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine" bağlı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Biz göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilerin kimlik bilgilerini yaydılar"

"Yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak iç karışıklık yaratmaya çalışanların" ortaya çıktığını gördüklerini belirten Yerlikaya kimi sosyal medya hesaplarının çocukları kullanarak "ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz" türünden mesajlar yayınladıklarını ve aynı hesapların geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerini yayınladıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Bu paylaşılan bilgilerin 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler olduğunu tespit ettiklerinin altını çizen Yerlikaya konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdiklerini ve Göç İdaresi Başkanlığının Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Suriyelerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin olarak bugün Göç İdaresi Başkanlığı da bir açıklama yapmıştı.

"Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir" denilen açıklamada, bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

DW / EÇ, JD

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