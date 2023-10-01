Yerlikaya: İki terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

Ankara'da TBMM ve bakanlıkların bulunduğu bölgede sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Bakan Yerlikaya, "bombalı saldırı eylemi" düzenlendiğini açıkladı.Olayda iki emniyet mensubu hafif yaralandı.

Ankara'da sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve bakanlıkların bulunduğu Kızılay'da duyulan silah ve patlama sesi ile ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "bombalı saldırı eylemi" düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırı ile ilgili olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiği belirtildi.

Saldırı, TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı töreni öncesinde düzenlendi. DHA'nın haberine göre, tören öncesi TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarında sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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