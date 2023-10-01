  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Dağlık Karabağ krizi
Ukrayna Savaşı
Asbest tehlikesi
TerörizmTürkiye

Yerlikaya: İki terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

1 Ekim 2023

Ankara'da TBMM ve bakanlıkların bulunduğu bölgede sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Bakan Yerlikaya, "bombalı saldırı eylemi" düzenlendiğini açıkladı.Olayda iki emniyet mensubu hafif yaralandı.

https://p.dw.com/p/4X0xt
Ankara'daki patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi
Ankara'daki patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildiFotoğraf: Alican Uludag/DW

Ankara'da sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve bakanlıkların bulunduğu Kızılay'da duyulan silah ve patlama sesi ile ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "bombalı saldırı eylemi" düzenlendiğini bildirdi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

Açıklamada, ayrıca saldırı ile ilgili olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiği belirtildi. 

Saldırı, TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılı töreni öncesinde düzenlendi. DHA'nın haberine göre, tören öncesi TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarında sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

DW/JD,AI

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ankara'da İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi
Canlı Anlatım

Yerlikaya: İki terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

Terörizm1 Ekim 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Giderek daha fazla eğitimli kadın İran'dan ayrılıyor

İran: Kadınlara baskı beyin göçünü hızlandırıyor

İran: Kadınlara baskı beyin göçünü hızlandırıyor

Toplum1 Ekim 2023
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu

Meclis gündeminde hangi konular var?

Meclis gündeminde hangi konular var?

Politika1 Ekim 2023
Bilgisayarının önünde uyuyan bir kadın

Kısa öğle uykusu beyin ve kalbe iyi geliyor

Kısa öğle uykusu beyin ve kalbe iyi geliyor

Sağlık30 Eylül 2023
Polen Bialowieza | Asylsuchende an polnisch-weißrussischer Grenze - Mai 2023

AB ülkeleri sığınmacılara karşı caydırıcılık yarışında

AB ülkeleri sığınmacılara karşı caydırıcılık yarışında

Göç30 Eylül 2023
Brandenburg eyaletinde bir ilk kabul merkezi önünde dört sığınmacı genç

Almanya'da sığınmacılar hangi haklardan yararlanabiliyor?

Almanya'da sığınmacılar hangi haklardan yararlanabiliyor?

Göç29 Eylül 2023
Osman Kavala

Avrupa kurumlarında yoğun Kavala mesaisi

Avrupa kurumlarında yoğun Kavala mesaisi

Politika29 Eylül 2023
Ana sayfaya dön