Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin 11'inci yıl dönümü

Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek için, 2 Haziran 2013 tarihinde Eskişehir'de düzenlenen yürüyüşe katılan ve önce burada polis tarafından, daha sonra da sokak aralarında eli sopalı bir grup tarafından darp edilen ve bunun sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz'da hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 11'inci yılında anılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi'de düşlerinden tekmelediğiniz Ali İsmail'in düşlediği özgür dünyayı birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında. Onu asla unutmayacağız" dedi.

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ise ANKA'ya yaptığı açıklamada, "11 yıldır yavruma hasretim. Ali İsmail'i çok özlüyorum, kabullenemiyorum. Çok acı bir şekilde alındı evladım aramızdan. Ama şöyle bir şey var ki Ali İsmail bedenen aramızda yok. Ali İsmail'in fikirleri, yapmak istedikleri hepsi farklı bedenlerde yaşıyor. Ali İsmail'i yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedid. Korkmaz, bunun için ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) adında bir vakıf kurduklarını dile getirdi.

Vakfı kurma amaçlarının, "Ali İsmail'in yapmak isteyip de yapamadıklarını" hayata geçirmek olduğunu belirten Emel Korkmaz, "Ali İsmail bize bir not bırakmıştı, bir notu vardı. 'Toplum İçin Gençlik' adı altında bir grup kurmuştu ve şöyle bir not düşmüştü: 'Bu grubu kurma amacım ileride kurumsallaştırıp tanınır hale gelmek' diye notu vardı. O nota istinaden biz vakıf kurduk. Vakfımızda Ali İsmail gibi üniversite öğrencisi olan, eğitime gönül veren çocuklarımıza burs veriyoruz" bilgisini paylaştı.

Arşiv - Katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz (önde solda) ve babası Şahap Korkmaz Fotoğraf: picture-alliance/AA

"Başka evlatlarımız katledilmesin diye mücadele ediyoruz"

Oğlu Ali İsmail'in bedenen olmasa da kendileri ile birlikte yaşamaya devam ettiğini ifade eden anne Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Ali İsmail yaşıyor. Bedenen aramızda yok ama Ali’yi çok özlüyorum. Ali'siz çok zor geçiyor günlerim" diyen Korkmaz, şu ifadeleri kullandı: "Ali İsmail’i anlatacak çok şey var ama 11 yıldır çok acı çekiyorum. Ali İsmail’i katledenler hak ettikleri cezayı alamadılar. Bu daha çok canımı yakıyor. Yani bütün görüntüler ortada olmasına rağmen, katilleri ödül niteliğinde ceza aldılar. Davamızın peşinden gideceğiz sonuç ne olursa olsun. Katiller hangi cezayı alırsa alsın Ali İsmail geri gelmeyecek bunun bilincindeyim ama en azından başka canlar yanmasın. Başka evlatlarımız katledilmesin diye mücadele diyoruz."

Kardeşinin katledilmesinin üstünden geçen 11 yıla rağmen, olayı hala dün yaşanmış gibi hissettiklerini vurgulayan, Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz ise "Hiçbir şekilde acımız dinmiyor. Sanki dün yaşamışız gibi acımız taze, öfkemiz taze. Bu 11 yılda bizim bir hukuk mücadelemiz vardı halen devam eden... İç hukuk yolları tükendiği için dosyayı AİHM'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) taşıdık. Çünkü en ağır cezayı alan katil polis bile üç yıl cezaevinde yatıp çıktı. Ödül gibi bir ceza var, ödül gibi bir karar var. Bu hukuk mücadelemiz halen devam ediyor" dedi.

ANKA / ET,HT

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