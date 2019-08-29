 Alfred Döblin Edebiyat Ödülü′nü Deniz Utlu kazandı | YAŞAM | DW | 09.05.2021

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YAŞAM

Alfred Döblin Edebiyat Ödülü'nü Deniz Utlu kazandı

İlk romanı "Savrulanlar" Türkçe'ye de çevrilen Deniz Utlu, 2021 Alfred Döblin Ödülü'nü kazandı. 15 bin euro değerindeki edebiyat ödülü, Alman yazar Alfred Döblin anısına veriliyor.

Yazar Deniz Utlu

Yazar Deniz Utlu

Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli yazar Deniz Utlu, 2021 Alfred Döblin Ödülü'ne layık görüldü.

Söz konusu edebiyat ödülü, Berlin Sanatlar Akademisi ile Berlin Edebiyat Kolokyumu tarafından Alman yazar Alfred Döblin anısına veriliyor.

Jüri üyeleri ödülün Deniz Utlu'ya verilmesine ilişkin açıklamasında yazarın "hatıralara ilişkin hikayelerini baba-oğul arasındaki ilişki üzerinden" kurduğunu belirterek, baba ile girilen diyalogta hayata ilişkin "varoluşsal konuların" işlendiğini ifade etti. Açıklamada bu konular "Erkekliğin oluşumu, kader ve ruhsallığa dair sorular, göç ve aidiyet deneyimleri" olarak sıralandı. "Utlu, Alman edebiyatında Hannover'den Türkiye'ye, Suriye sınırına kadar uzanan bir hatıra coğrafyası oluşturuyor" denildi.

1983 yılında Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen Deniz Utlu, Berlin ve Paris'te yüksek öğrenim gördü. Türkçe'ye "Savrulanlar" adıyla çevrilen ilk romanı "Ungehaltenen" 2014 yılında yayımlandı. Utlu'nun ikinci romanı "Gegen Morgen" 2019 yılında piyasaya çıktı. 2003-2014 yılları arasında kültür ve toplum dergisi "freitext"i çıkartan Utlu'nun köşe yazıları Almanya'da çok sayıda dergi ve gazetede yayımlandı.

1979 yılında Alman yazar Günter Grass tarafından kurulan Alfred Döblin Ödülü iki yılda bir veriliyor. Bu yıl 23'üncü kez verilen ödül 15 bin euro değerinde.

dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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