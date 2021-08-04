Alevler termik santrali tehdit ediyor

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi bir haftayı geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Yedi ilde, 16 farklı yangınla olan mücadele ise devam ediyor.

Termik santral tehdit altında

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yangın, Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale geldiği dakikalarda, rüzgarın aniden yön değiştirdiği ve alevlerin santrale 500 metre kadar yaklaştığı, alevlerin termik santralin bahçesinden görüntülendiği belirtildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale kadar geldiğinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla’daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına müdahale ediyor.

Marmaris'teki yangın yedinci gününde

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise yedinci gününü geride bırakan yangın Delikliyol mevkisine sıçradı. Marmaris'te devam eden yangında, bugün saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkisinde alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Bölgeye yedi arazöz, üç itfaiye aracı ve üç TOMA müdahale etti. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürülse de TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel bir yangın için Amos mevkisinde tetikte.

Marmaris

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yangında gerekli desteği göremediklerini söyledi. Oktay, "En başından beri sıklıkla tekrar ettiğimiz şey hava desteği idi. Nitekim, bugün sabah saatlerinde hava saatlerinde iki adet helikopterle gerçekleşti. Ve gözle görülür şekilde yangında bir gerileme söz konusuydu. Ancak an itibariyle baktığımızda, şu anda hava desteği söz konusu değil” dedi.

"Rüzgar bugün kuvvetli"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına sekizinci gününde müdahale sürüyor. Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile birlikte Manavgat'ta incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar" dedi.

Çavuşoğlu Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da, Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ettiğini söyledi.

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde yoğunlaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının rüzgarın etkisi ve yoğun dumanla birlikte hızlandığı belirtildi. Yangının, Beşkonak, Demirciler ve Ankara mahalleleri ile turistik Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na ulaşmasından endişe ediliyor. Bölge sarp kayalık olduğu için karadan müdahale yapılamıyor.

DHA, ANKA, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe