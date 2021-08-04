Alevler Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde beş gündür etkili olan yangın, Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaştı.

Yangın, yoğun güvenlik önlemi alınmasına rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti.

Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Muğla Valiliği'nin kararı ile Ören Mahallesi'nde oturanların da tahliye işlemlerine başlanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bölgedekiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor.

Alevlerin termik santrale ulaştığını ilk duyuran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat oldu. Tokat, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle birlikte, alevlerin termik santrale ulaştığını duyurdu.

Tokat, gün içinde yaptığı açıklamada yangının santrale doğru ilerlediğini belirterek, "Ben, sabahtan beri buraya uçak getirmek için kriz masasını, Ankara'yı, bütün yetkilileri zorlamaya çalışıyorum. Bakın şu anda buraya helikopter etki edemez, buraya acil uçak lazım" şeklinde konuşmuştu.

Önlemler yeterli gelmedi

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını, Bağdamları Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali'ni tehdit edince, her ihtimal gözönünde bulundurularak önlemler alındı. Yangının sıçramasını engellemek amacıyla santral çevresine hendekler kazıldı. Gündüz saatlerinde santralde bulunan yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltılırken, görevli personel de tahliye edildi.

Öğlen saatlerinde 500 metre mesafeye kadar yaklaşan alevlerin santrale sıçramasını önlemek için hendek kazılarak önlem alınmasına rağmen, saat 21.00 sıralarında yangın termik santralin bahçesine girdi. Güvenlik önlemleri kapsamında, beklemede olan ekipler alevlerle mücadale başlatırken, bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

Yedi ilde yangınlar sürüyor

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi bir haftayı geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Yedi ilde, 16 farklı yangınla olan mücadele ise devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre, yangınlara 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personel ile müdahale sürüyor.

Yangınlara müdahaleye Milli Savunma Bakanlığı da destek veriyor. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ören/Gökova Körfezi'nde, Delikliyol/Hisarönü Körfezi'nde ve Turunç'ta karayolu ulaşımı olmayan alanlarda çıkartma gemilerinin denizden yangına müdahalede bulunduğunu duyurdu.

Marmaris'teki yangın yedinci gününde

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise yedinci gününü geride bırakan yangın Delikliyol mevkisine sıçradı. Marmaris'te devam eden yangında, bugün saat 12.00 sıralarında ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'nin antik kent ile aynı adı taşıyan Amos mevkisinde alevler, yerleşim yerlerine yaklaştı. Bölgeye yedi arazöz, üç itfaiye aracı ve üç TOMA müdahale etti. İki saat süren müdahale sonunda yangın yerleşim yerlerine 80 metre kala söndürülse de TOMA ve arazözler ters rüzgarlar nedeniyle çıkması muhtemel bir yangın için Amos mevkisinde tetikte.

Marmaris

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yangında gerekli desteği göremediklerini söyledi. Oktay, "En başından beri sıklıkla tekrar ettiğimiz şey hava desteği idi. Nitekim, bugün sabah saatlerinde hava saatlerinde iki adet helikopterle gerçekleşti. Ve gözle görülür şekilde yangında bir gerileme söz konusuydu. Ancak an itibariyle baktığımızda, şu anda hava desteği söz konusu değil” dedi.

"Rüzgar bugün kuvvetli"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına sekizinci gününde müdahale sürüyor. Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile birlikte Manavgat'ta incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar" dedi.

Çavuşoğlu Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da, Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ettiğini söyledi.

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde yoğunlaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının rüzgarın etkisi ve yoğun dumanla birlikte hızlandığı belirtildi. Yangının, Beşkonak, Demirciler ve Ankara mahalleleri ile turistik Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'na ulaşmasından endişe ediliyor. Bölge sarp kayalık olduğu için karadan müdahale yapılamıyor.

DHA, ANKA, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe