Aleviler meclis önünde eylem yaptı

Hükümetin hazırladığı kanun teklifini protesto eden Alevi örgütleri Ankara’da "Torba yasa değil, eşit yurttaşlık" sloganıyla eylem yaptı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Alevi Birleşik Konfederasyonu (AABK), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri'nin düzenlediği eyleme TİP milletvekilleri Barış Atay ve Ahmet Şık da destek verdi.

Ayrancı Pazarı'nda toplanan ve buradan TBMM önüne yürümek isteyen gruba polis izin vermek istemedi. Polis barikatını aşarak TBMM önüne yürüyen grup burada bir basın açıklaması yaptı. Grup "AKP elini inancımdan çek", "Alevilik haktır, engellenemez", "Eşit yurttaşlık istiyoruz" sloganlarını attı.

AKP’li vekillerce hazırlanan ve cemevlerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Ekim ayında Genel Kurul'a sevk edilmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edilmişti. Alevi toplumunun kanaat önderleri, komisyon görüşmelerine katılarak teklifle ilgili tepkilerini dile getirmişti.

Eylemle ilgili daha önce DW Türkçe'ye bilgi veren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Sekreteri İsmail Ateş, komisyon toplantısında yasa teklifinin bu haliyle taleplerini karşılamadığını anlattıklarını ifade etmiş "Ancak, özellikle AK Partili komisyon üyeleri tarafından aşağılandık ve hakarete varan cümlelerle karşılandık" demişti. Yasa teklifi ile Alevi kimliğinin yok sayıldığını iddia eden Ateş, "Taleplerin karşılanması bir yana, ibadethanelerimiz olan cemevleri ve ibadetimiz olan cemler bir sorun gibi gösteriliyor. Bizler bu yasaya karşı çıkıyoruz" diye konuşmuştu.

DW / EC, AI