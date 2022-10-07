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Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kuruluyor

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı" kuracaklarını açıkladı. Erdoğan, talep eden Alevi inanç önderlerine kadro verilebileceğini de söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı adında merkezi bir kurumsal yapı kuracaklarını açıkladı.

Erdoğan, Cuma günü İstanbul'daki Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde katıldığı Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların bir araya geldiği mekanların tüm meselelerin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz" dedi. Söz konusu başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kuracaklarını kaydeden Erdoğan, kuruluşun muhtarlık, dernek, belediye ve federasyonlara bağlı tüm cemevlerinin yönetimini yürüteceğini belirtti.

Erdoğan, "Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca, cemevlerinde görevli "inanç önderlerinden talep edenlere de kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebileceğini" de sözlerine ekledi.

"Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerini tespit ve çözüm yolları bulmaya yönelik kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını" kaydeden Cumhurbaşkanı, bu süreçte bin 585 cemevini ziyaret ederek "muhatapları tek tek dinlediklerini" ifade etti.

Erdoğan, "Ülkemizin demokratikleşme reformlarının en önemlilerinden biri olduğuna inandığım bu adımların ülkemize, milletimize, Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA/BÜ,BK

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