Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına atama

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı. Özzeybek, ilk mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri bakanı Soylu'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe girdi.

Buna göre 9 Kasım 2022’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Özzeybek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Özzeybek, "Başlatılan hizmet sürecini tamamlamak ve Halka hizmet Hakka hizmet şiarı ile ekip arkadaşlarımız ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görevleri arasında, Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi görevler bulunuyor.

Ali Arif Özzeybek kimdir?

Mesleği diş hekimliği olan Ali Arif Özzeybek, 2011-2018 yıllarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da danışmanlığını yaptı. 2018'de CHP'den istifa eden Özzeybek, 2021'de AKP'ye katılmıştı. Özzeybek son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığı görevini yürütüyordu.

ANKA,DW/BÖ,EC