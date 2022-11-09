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Fotoğraf: picture-alliance/dpa
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

40 dakika önce

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.

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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararnamede başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

"a) Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek

b) Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek,

ç) Alevi-Bektaşilikle ilgili akademik faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

d) Alevi-Bektaşiliği yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,

e) Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,

f) Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

Kararnamede başkanlığın çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak üzere de bir Danışma Kurulu kurulduğu belirtildi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı'nın aynı zamanda Danışma Kurulu'nun da başkanlığını yürüteceği ve kurulun on bir üyeden oluşacağı kaydedildi. Kararnameye göre kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından üç yıllığına seçilecek.

Türkiye'de cemevlerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Ekim ayında Genel Kurul'a sevk edilmek üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalar eşliğinde kabul edilmişti. Alevi toplumunun kanaat önderleri, komisyon görüşmelerine katılarak teklifle ilgili tepkilerini dile getirmişti.

Alevi örgütleri dün de Ankara'da TBMM önünde "Torba yasa değil, eşit yurttaşlık" sloganıyla eylem yapmıştı.

DW / EC,ET

 

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