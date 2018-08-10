 Albayrak′tan para politikasında bağımsızlık vurgusu | EKONOMİ | DW | 10.08.2018

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EKONOMİ

Albayrak'tan para politikasında bağımsızlık vurgusu

Dolar ve TL'deki rekor artış sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin yeni ekonomi yaklaşımını açıkladı. Albayrak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Albayrak'ın açıklaması, Dolar'ın TL karşısında değerinin 6 TL sınırını, Euro'nun ise 7 TL seviyesini aştığı haftanın son iş gününde yapıldı.

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Yeni dönemde sıkı mali ve para politikası süreci ortaya koyulacağını söyleyen Albayrak, konuşmasında Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Albayrak "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı prensip olarak devam etmesi gereken bir husus" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıkça eleştirilmesi, ekonomi çevrelerinin tepkisini toplayan konular arasında yer alıyordu.

Yapısal reform vurgusu

Bütçe disiplininin ekonomi politikalarında en temel dinamiklerden biri olduğunu söyleyen Albayrak, yapısal reformların önemine de dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yapısal reformlar önceliklendirilecek, bu konuda Bakanlıkta yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Albayrak, ekonomik dengelemeyi sağlamak için öncelikler arasında enflasyonla mücadele olacağını da söyledi.

Albayrak'ın Yeni Ekonomi Modeli'ni duyurduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Trump, Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini duyurdu. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil" ifadesine yer verdi.

Daha fazlasını okumak için: Trump'tan Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katlama kararı

Dolar daha da yükseldi

İzmir'de tutuklu yargılanan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine ABD'nin Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım kararı almasıyla TL'nin Dolar ve Euro karşısındaki değer kaybı rekor seviyeye ulaşmıştı.

Hafta başında 5 TL düzeyine ulaşan dolar, sabah saatlerinde 6 TL seviyesini geçti. Gün içerisinde düşüş gösteren dolar, Trump'ın gümrük vergisini arttırma kararı sonrası 6,87 TL seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde 7 TL'yi aşan Euro ise 7,5 seviyesinde. Sabah saatlerinde 8 TL'ye ulaşan sterlin 8,34'ü gördü.

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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