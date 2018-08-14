 Albayrak′tan ″IMF yerine yabancı yatırım″ vurgusu | EKONOMİ | DW | 16.08.2018

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EKONOMİ

Albayrak'tan "IMF yerine yabancı yatırım" vurgusu

Yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin piyasa dalgalanmasından daha güçlü çıkacağını söyledi. Albayrak, ana önceliğin enflasyonun düşürülmesi olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 10 Ağustos'ta Türkiye'nin Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 10 Ağustos'ta Türkiye'nin Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmasından daha güçlü çıkacağını söyledi.

Ülke içi zorlukların farkında olduklarını ve şu an piyasa düzensizliğiyle uğraştıklarını belirten Albayrak, buna karşın Türkiye'de sağlıklı ve güçlü bir bankacılık sistemi olduğunu ifade etti.

IMF planı yok

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurma gibi bir planı olmadığını açıklayan Albayrak, doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeye odaklanılacağını söyledi.

Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirten Albayrak, enflasyonun düşürülmesinin ana öncelik olduğunu bildirdi.

Dünyada pek çok ülkenin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Albayrak, buna yanıt olarak koordineli adımlar atılması gerektiğini, Türkiye'nin bu aşamada Almanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Dört bine yakın yatırımcı katıldı

Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında büyük oranda değer kaybetmesinin ardından Albayrak'ın yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletebilmesi için planlanan görüşmeye 4 bine yakın yatırımcının kayıt yaptırdığı bildirilmişti. Yatırımcıların büyük bölümünün ABD, Avrupa ve Ortadoğu'dan olduğu belirtilmişti.

Bakan Albayrak geçen hafta İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının katıldığı toplantıda hükümetin ekonomi planını anlatmıştı. Albayrak toplantıda Merkez Bankası'nın bağımsız olacağı, sıkı bütçe disiplini, yapısal reformlar ile "istikrarlı ve sağlıklı büyüme" sözü vermişti. Ancak planın detayları ve nasıl uygulamaya konulacağı konusunda bir açıklama yapmaması piyasaları tatmin etmemişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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