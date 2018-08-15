 Albayrak yatırımcıyı tatmin edebildi mi? | EKONOMİ | DW | 16.08.2018

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EKONOMİ

Albayrak yatırımcıyı tatmin edebildi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla yaptığı telekonferansta verdiği mesajlar kısa vadeli rahatlamaya yol açtı. Yatırımcılar ise yapısal reformlar ve somut adımlar bekliyor.

Türkei Finanzminister Berat Albayrak PK in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uluslararası yatırımcılara yönelik konuşması sonrasında Dolar kuru 10 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesi olan 5.70’lere kadar geriledi. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre Albayrak’ın vaatleri piyasalarda bir miktar yumuşama sağlasa da, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine güvenebilmesi için hükümetin hızla yapısal reformlar konusunda somut adımlar atması gerekiyor.

Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla telekonferans yöntemi ile yaptığı görüşmede önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomi programı ile ilgili önemli bilgiler vererek hükümet olarak ekonomideki zorlukların farkına vardıklarını vurguladı.

“Önceliğimiz enflasyonu düşürmek” diyen Berat Albayrak, Türkiye’nin piyasalardaki dalgalanmadan daha güçlü bir biçimde çıkacağını belirtti. Türk bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası politikalarının mali politikalarla destekleneceğini kaydeden Albayrak,  şu aşamada Türkiye’nin IMF ile çalışmak gibi bir planının da olmadığını söyledi.

Peki Albayrak’ın uluslararası yatırımcılara güven vermek amacıyla yaptığı açıklamalar, piyasalardaki kur fırtınasını dindirmekte etkili olacak mı?

Halkbank hisseleri değer kazandı

DW Türkçe’ye konuşan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, Bakan Albayrak’ın uluslararası yatırımcılara verdiği mesajlar sonrasında dolar kurunun yaklaşık 15 kuruş düştüğünü ve gelinen 5.70 seviyelerinin 10 Ağustos’tan bu yana dolar kurunda görülen en düşük seviye olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Albayrak’ın ABD’de davası devam eden Halkbank’a ilişkin olarak söylediği “Halkbank’a ceza beklemiyorum” sözlerinin Halkbank hisselerinde olumlu etki yarattığını dile getiren Yunus Kaya, “Bankacılık endeksi günü eksiyle kapatmasına rağmen Halkbank hisseleri yüzde 4-5 civarında artış yaşadı” dedi.

“Trump’a karşı bayram önlemi alındı”

Albayrak’ın açıklamaları sonrasında Dolar kurunda 5.50 seviyelerine kadar bir gerileme yaşanabileceğini dile getiren Kaya, “Dolar kurunun 5.50’den daha aşağıya inmesi için yatırımcıların ve piyasa oyuncularının atılacak yapısal adımları görmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında işlemler başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için kaldıraç oranlarında düzenlemeye gittiğini hatırlatan Kaya, şöyle konuştu:

“SPK’nın bu kararı, Türkiye Kurban Bayramı tatilindeyken ABD Başkanı Trump’ın yeni bir yaptırım açıklama tehlikesine karşı alındı. Albayrak’ın konuşması genel anlamda piyasa tarafından olumlu bulunsa da, Albayrak’ın zaten her zaman piyasa dostu açıklamalar yaptığı da biliniyor. Dolayısıyla bundan sonra yatırımcılar, Kurban Bayramı tatilinin bitimi ile birlikte artık uygulamaları görmek isteyecektir.”

Türkiye'ye yatırım yapılır mı?

Albayrak’ın açıklamaları ile birlikte ortaya koyduğu önemli başlıklardan biri de son yıllarda giderek gerileyen Türkiye’deki doğrudan uluslararası yatırımları artırma hedefi oldu.

Peki bu aşamada, Türkiye’ye doğrudan yatırımları artırmak mümkün mü?

Bürümcekçi Danışmanlık’ın sahibi ekonomist Haluk Bürümcekçi’ye göre, Türkiye’de borsanın düşmesi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile birlikte uluslararası şirketler açısından Türkiye’de üretim yapmak avantajlı hale gelebilir. Türk şirketlerinin değer kaybı yaşaması nedeniyle yabancı şirketlerin Türkiye’de şirket satın alma yoluna gidebileceğini dile getiren Bürümcekçi, “Ancak kayda değer bir yatırım yapılabilmesi için Türkiye ekonomisinin öngörülebilir olması, hukuk sistemine güvenin sağlanması gerekiyor. Bu iyileşmeler sağlanmadan ciddi yatırımları çekmek pek kolay değil” diye konuştu.

“Piyasalar söz değil eylem istiyor”

Berat Albayrak’ın uluslararası yatırımcılara yönelik konuşması ile yatırımcıların güvenini kazanmak açısından önemli bir adım attığına işaret eden Bürümcekçi, şunları söyledi:

“Satır aralarına baktığımızda, aslında Albayrak’ın bugünkü açıklamaları geçmişte yaptığı açıklamalardan çok da farklı değil. Ama ilk kez bu kadar fazla sayıda uluslararası yatırımcının karşısına çıkması ve onlara hitap etmesi önemliydi. Bu konferans, Albayrak’ın kendisi açısından da önemli bir sınav oldu. Artık yatırımcılar açısından önemli olan Albayrak’ın sözlerinin ne zaman ve nasıl hayata geçeceği. Piyasalar artık söz değil eylem görmek istiyor.”

Aram Ekin Duran / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

 

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