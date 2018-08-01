 Albayrak: ABD′nin yaptırım kararı kabul edilemez | TÜRKİYE | DW | 02.08.2018

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TÜRKİYE

Albayrak: ABD'nin yaptırım kararı kabul edilemez

ABD'nin Türkiye'de iki bakana yönelik yaptırım kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir açıklama yaparak iki ülke arasındaki meselelerin diplomasi ve yapıcı çabalarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de tutuklu ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın durumu ile ilgili olarak iki bakanı hedef alan yaptırım kararından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yazılı bir açıklama yaparak bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

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Albayrak, "Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Brunson'ın tutukluluğundan dolayı Türkiye'de İçişleri ve Adalet bakanlıklarını sorumlu tutarak, ilgili bakanlar Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e karşı Çarşamba akşamı bir dizi yaptırım kararı aldığını açıklamasını takiben konuşan Albayrak, "ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir" dedi.

İki ülke arasında yaşanan krizdeki gelişmelere ilgili olarak "Spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır" sözlerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı, "Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkan tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır" açıklamasında bulundu.

Yaptırımlarda neler var?

ABD'nin Küresel Magnitsky Yasası kapsamında uygulanmasına karar verilen yaptırımlar uyarınca Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıkları bloke edildi ve ABD'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel getirildi.

Söz konusu yasa yolsuzluğa bulaşmış kişi ve kurumların yanı sıra insan hakları ihlallerinin sorumlularını hedef alıyor ve listeye alınan kişilerin ABD'deki varlıklarına el konulabilmesini, bu ülkeye seyahat ve ABD'li şirketlerle iş yapma yasağı getirilebilmesini öngörüyor.

Yaptırım kararının çıkmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra, TBMM'deki dört parti ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Partilerin ortak tepkisinde "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" ifadesi yer almıştı.

Hedef alınan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter üzerinden birer açıklama yapmışlardı. Soylu mesajında ABD'de yaşayan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olduğu öne sürülen Fethullah Gülen'e işaret ederken, Gül de ABD'de herhangi bir mal varlığı olmadığını söylemişti.

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DW,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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