 Albayrak′ın yol haritasında öncelik finans sektöründe | TÜRKİYE | DW | 10.04.2019

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TÜRKİYE

Albayrak'ın yol haritasında öncelik finans sektöründe

İlk olarak bankacılık sektörüne odaklanacaklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı, kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceklerini söyledi. Albayrak, enflasyonla mücadelede önceliğin gıda sektörü olduğunu kaydetti.

Türkei Finanzminister Berat Albayrak PK in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki "Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" başlıklı toplantıda açıklamalarda blundu.

2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiği reformları açıklayan Albayrak finans sektörü ile ilgili adımların başı çektiğini kaydetti. Albayrak yeni ekonomi programında bankacılık sektörünün güçlü yapısını sürdürmesinin ve reel sektörü finanse etmeye devam etmesini temin etmenin bu programın en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti. Albayrak "İlk adımımız kamu bankalarımızın sermayelerini güçlendirmek olacak" diyerek, “kamu bankalarına toplam 28 milyar Türk Lirası Devlet İç Borçlanma Senedi verileceğini" söyledi.

Albayrak sektörün dirençli hale getirilmesi sürecinde "2018 karlarının dağıtılmaması" gibi stratejilerin uygulanacağını ve bazı sorunlu kredilerin bankaların ulusal - uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilmesinin planlandığını söyledi.

Albayrak ayrıca, "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Tarımda Milli Birlik"

Albayrak, enflasyonla mücadelede öncelikli olarak gıda sektörüne odaklanacaklarını ifade ederek bu çerçevede hayata geçirilecek en önemli yapısal reformun "Tarımda Milli Birlik Projesi" olacağını kaydetti. Albayrak, kapsamlı stratejinin Mayıs ayında kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Kooperatif yapısının merkezde olduğu ve ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılmasının sağlanacağı bir yapı düşündüklerini ifade eden Albayrak "Taze meyve-sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak" diye konuştu.

Bakan ayrıca, verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona yükseltileceğini kaydetti.

Turizm hedefleri

"Kıdem tazminatı fonunu hayata geçireceklerini" de belirten Albayrak, "Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Albayrak, "tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planladıklarını” aktardı.

Albayrak ayrıca, yeni vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetlerin azaltılacağını ve kurumlar vergisinin düşürüleceğini kaydetti.

Albayrak ayrıca 2019 yılında Türkiye'ye gelecek turist sayısının 50 milyonun üzerinde olacağını kaydederek, turizmden 35 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi beklediklerini söyledi.

DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

 

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