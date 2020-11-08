 Albayrak’ın istifası sonrasında TL değer kazanıyor | TÜRKİYE | DW | 09.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Albayrak’ın istifası sonrasında TL değer kazanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Türk Lirası haftaya değer kazancıyla başladı. Albayrak’ın istifası Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliğinin hemen ardından geldi.

default

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Türk Lirası bu sabah haftaya değer kazancı  ile başladı, dolar/TL 8.39 düzeylerinde, euro/TL 9.97 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL Cuma günü 8.58 ile rekor kırmış, bu değer kaybının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ı görevinden almıştı. Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. TL dolar karşısında bu yıl yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Piyasalarda ekonomi politikalarında meydana gelecek değişiklikler, Albayrak'ın yerine gelebilecek yeni bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları bekleniyor.

İstifaya tepkiler

Diğer yandan Albayrak'ın istifasına muhalefet partileri ve AKP'lilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İyi Parti lideri Meral Akşener istifa haberinin ardından, geçmişte yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin” diye seslendiği bölümü paylaştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Twitter’da istifa haberinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

AKP Kayseri Milletvekili ve eski grup başkanvekili Mustafa Elitaş ise Twitter paylaşımında istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul görmeyeceğini umduklarını söyledi.

Berat Albayrak, 2018'in Temmuz ayında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Reuters/ SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe    

 

Önerdiğimiz linkler

Berat Albayrak istifa ettiğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken uluslararası ajanslar bakanlığa dayandırarak haberi doğruladı.  

Albayrak’ın 'rekabetçi TL' planı zorda

Türkiye’de ekonomi yönetimi, rekor kıran TL’deki değer kaybının ihracatta avantaj yaratacağı görüşünde. Ancak Avrupa ekonomilerindeki ikinci pandemi dalgası ve oluşan maliyetler, "rekabetçi TL" planlarını bozabilir.  

Ekonomide yeni hedefler tutar mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program (YEP), 2023’e kadar öngördüğü yüksek büyüme ve düşük enflasyon hedefleri ile dikkat çekiyor. Ancak bu hedeflerin yakalanması hiç de kolay değil.  

Benzer içerik

Türkei Finanzminister Berat Albayrak Rütritt

Berat Albayrak istifa ettiğini duyurdu 08.11.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken uluslararası ajanslar bakanlığa dayandırarak haberi doğruladı.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan ilk açıklama 09.11.2020

Haftasonunda Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal bu sabah ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklamada “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” denildi.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Murat Uysal

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCMB Başkanı Uysal’ı görevden aldı 07.11.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı görevinden aldı. Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanması ne anlama geliyor?

Son 16 ayda TCMB Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla ikinci kez değiştirilmesi, gözleri ekonomi yönetimine çevirdi. Uysal’ın görevden alınarak yerine Ağbal'ın atanması ne anlama geliyor? Uzmanlara sorduk.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  