Alanyasporlu Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

Türkiye'de Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un, İstiklal Mobilya Kayserispor ile yaptığı karşılaşma sonrası dönüş yolunda yedi futbolcuyu taşıyan özel bir minibüsün geçirdiği kazada takımın Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybetti.

Kayseri'den yola çıkan minibüs Antalya-Alanya yolunda kent merkezine beş kilometre kala yoldan çıktı. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyet yetkililerinden aldıkları bilgiye göre kazanın aracın sürücüsünün seyir esnasında uyuyakalması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu'nun ifadesine göre araçtaki diğer sürücü de kaza esnasında uyuyordu.

Araçtaki diğer oyuncular Steven Caulker, Djama Campos, Baiano, Papiss Cisse, Welinton ve Isaac Sackey kazayı hafif yaralarla atlattı.

Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine kulüp Twitter üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun." İfadesi kullanıldı.

Kaza sırasında minibüsü kullanan sürücü E.A. gözaltına alınırken, diğer sürücünün de ifade verdi. Çekya Milli Futbol Takımı'nda forvet oyuncusu olan Sural 20 maçta yer almıştı ve bir golü bulunuyordu.

DW,rtr/ÇÖ,JD

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