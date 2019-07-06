"Alan Kurdi" yeniden Libya açıklarında

Alman sivil toplum örgütü Sea Eye, "Alan Kurdi" adlı arama kurtarma gemisinin sığınmacıları kurtarmak için Libya açıklarına döndüğünü açıkladı. Sea Eye Sözcüsü Gorden Isler, geminin Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki bölgede, teknelerle denizden Avrupa'ya kaçmaya çalışan sığınmacılara yardım etmek amacıyla devriye gezeceğini açıkladı.

"Alan Kurdi", iç savaşın sürdüğü Libya'nın açıklarında arama kurtarma faaliyeti yürüten tek gemi konumunda.

Geçen hafta bölgede medyadana gelen ve en az 150 sığınmacının hayatını kaybettiği tahmin edilen tekne faciasının ardından özel arama kurtarma gemilerine yardıma gitmeleri çağrıları yapılmıştı.

Yardım kuruluşu "Seebrücke Frankfurt", İspanyol bandıralı "Open Arms" gemisinin de bölgeye gitmek üzere Sicilya'dan yola çıktığını duyurdu. İspanya, aynı ismi taşıyan derneği yeniden Akdeniz'de teknelerdeki sığınmacılara yardım etmesi halinde yüksek para cezalarıyla tehdit etmişti.

Yine Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Akdeniz'in Norveç bandıralı ortak gemileri "Ocean Viking" de bölgeye gitmek üzere geçen hafta yola çıktı. Üç özel arama kurtarma gemisi ise Malta ve İtalya'da alıkonuluyor.

Almanya almaya hazır

Özel arama kurtarma faaliyetleri için sivil toplum kuruluşları yoğun çabalarını sürdürürken AB'ye üye ülke hükümetleri halen sığınmacı ölümlerini önünü kesebilecek süreçler üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.

Geçen hafta Libya açıklarında yaşanan tekne faciasının ardından Twitter'da açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "dehşete kapıldığını” söylemiş, "Göçmenler ve mülteciler için güvenli yasal güzergahlara ihtiyacımız var. İyi bir hayat arayan tüm göçmenler güvenliği ve haysiyeti hak ediyor” çağrısı yapmıştı.

Federal Alman Hükümeti'nin sözcü vekili Ulrike Demmer, bugün yaptığı açıklamada, son tekne faciasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmiş olmasından ötürü duyulan üzüntüyü dile getirirken, "100'ü aşkın insanı canlı kurtaran Libya sahil güvenliğine teşekkür borçlu olunduğunu" kaydetti.

Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise, Almanya'nın kurtarılan sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğunu ve bunun AB Komisyonu'na iletildiğini açıkladı.

Uzlaşı sağlanamıyor

Kurtarılan onlarca sığınmacı, İtalya'nın Augusta limanında, sahil güvenliğin gemisinde bekletiliyor. İtalyan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü 131 sığınmacıdan çocuk olan 16'sının gemiden ayrılmasına izin verildiğini açıkladı. İtalyan hükümeti ancak Avrupa Birliği'ne üye diğer ülkelerin belirli sayıda sığınmacı kabul etmeyi taahhüt etmesi halinde gemide bekletilenlerin ayrılmasına izin verileceğini duyurmuştu.

AB'de uzun süredir yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların üye ülkeler arasında ne şekilde paylaştırılacağı konusunda uzlaşı sağlanamıyor. Diğer üye ülkelerin sorumluluk almamasına tepki gösteren İtalyan hükümeti gelen sığınmacıların gemiden inmelerine izin vermiyor, özel arama kurtarma gemilerine karşı da yargılama ve cezalandırma dahil, sert hukuki süreçler işletiyor.

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