 Alan Kurdi yardım gemisinde bir intihar girişimi daha | AVRUPA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Alan Kurdi yardım gemisinde bir intihar girişimi daha

Malta açıklarında bekleyen yardım gemisi Alan Kurdi’de bulunan 17 yaşında bir sığınmacı daha intihar girişiminde bulundu. Gemide bulunan sekiz sığınmacının durumunun kötüleştiği belirtiliyor.

Alan Kurdi gemisi 13 sığınmacıyı kurtarmıştı

Alan Kurdi gemisi 13 sığınmacıyı kurtarmıştı

Akdeniz'de hiçbir limana yanaşmasına izin verilmeyen Alman sivil toplum örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi Alan Kurdi'de bulunan sığınmacıların durumu kötüleşiyor.

31 Ağustos'tan beri denizde bekleyen gemideki sekiz sığınmacının birinin güverteden denize atlamaya çalıştığı belirtildi. Sea Eye sözcüsü Gordon Isler Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alan Kurdi misyonunun yöneticisi bana henüz reşit olmayan bir sığınmacının intihar girişiminde bulunduğu bilgisini verdi. Malta'nın sorumluluğu üstlenmesi için mutlaka birinin yaralanması mı gerekiyor? Bu sorumsuz tutumu nasıl açıklıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Alan Kurdi yardım gemisi Malta'nın yaklaşık 35 kilometre güneyinde bulunuyor. Gemiye Pazar akşamına kadar herhangi bir limana yanaşmasına izin verilmedi. Alan Kurdi'nin Malta'daki yetkili kurumlardan acilen yanıt beklediği belirtiliyor.

Malta'daki yetkili birimlere verilen bilgilerde, söz konusu sığınmacının "Anoreksi, giderek ruhsal dengesizlik, depresyon ve saldırganlık" belirtileri gösteren 17 yaşında bir Tunusulu olduğu kaydedildi. Gemide bir genç daha intihar girişiminde bulunmuştu. Bu genç ile birlikte dört sıpınmacının da Malta'da karaya çıkmasına izin verilmişti. Alan Kurdi, 31 Ağustos'ta kapasitesinin üzerinde dolu olan bir tekneden sekizi 18 yaş aldı, 13 sığınmacı kurtarmıştı.

Malta yönetimine çağrı

Regensburg merkezli Sea Eye sözcüsü Gordon Isler, Malta'daki yetkili birimlerin bir an önce harekete geçmesi talebiyle ilgili mahkemeye dilekçe verdiklerini belirtti. Gemideki sığınmacıların ruhsal dengelerinin bozulduğunu ifade eden Isler, "Bazılar günlerdir hiçbir şey yemiyor, bazılarını da hâlâ deniz tutuyor" dedi. Malta yönetimine de çağrıda bulunan Isler, "Acilen bu sekiz kişiyi gemiden kurtararak, gereken tıbbi ve psikolojik desteği sağlamanızı rica ediyoruz" dedi.

İtalya ve Malta, son aylarda kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmalarına izin vermiyor.

Bu arada, Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee adlı sivil toplum örgütlerine ait Ocean Viking gemisinin de Libya açıklarında 12'si 18 yaşın altında, 50 sığınmacı kurtardığı bildirildi. Sığınmacıların bulunduğu botun uluslararası sularda batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Sığınmacılar "Alan Kurdi"de mahsur kaldı

Kurtarma gemisi Alan Kurdi'nin Akdeniz'de batmak üzere olan bir tekneden kurtardığı sığınmacılar Malta açıklarında karaya çıkmayı bekliyor. Malta ise sığınmacıları almaya yanaşmıyor. (06.09.2019)  

"Alan Kurdi" yeniden Libya açıklarında

Alan Kurdi adlı arama kurtarma gemisi, en az 150 sığınmacının öldüğü tekne faciasının ardından Libya açıklarında yeniden göreve başladı. (29.07.2019)  

Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor

Malta, yaklaşık iki haftadır Akdeniz’de, "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisinde bekleyen 356 sığınmacıya kapılarını açma kararı aldı. Sığınmacılar daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılacak. (23.08.2019)  

Akdeniz'de 85 sığınmacı kurtarıldı

Akdeniz'de insani yardım kuruluşlarının kurtarma operasyonları sürüyor. Sığınmacı kurtarma gemisi Ocean Viking Cuma günü Libya açıklarında 85 sığınmacıyı kurtardı. (09.08.2019)  

Benzer içerik

Seenotrettung Ocean Viking rettet weitere Migranten

Malta yardım gemisindeki sığınmacılara kapılarını açıyor 23.08.2019

Malta, yaklaşık iki haftadır Akdeniz’de, "Ocean Viking" adlı kurtarma gemisinde bekleyen 356 sığınmacıya kapılarını açma kararı aldı. Sığınmacılar daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerine dağıtılacak.

AUSSCHNITT Mittelmeer vor Malta | Flüchtlung und Rettungsring, bei Rettungsschiff Sea-Watch 3

Akdeniz'de göç faciası 27.08.2019

Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru hareket eden göçmen teknesi battı, en az 40 kişi öldü ya da denizde kayboldu. Akdeniz'deki göç yolunda bu yıl ölenlerin sayısının 900'e yaklaştığı bildirildi.

Türkei Nizip 2 Flüchtlingslager

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı 05.09.2019

İfo’nun Uluslararası Göç Araştırmaları Direktörü Poutvaara, Türkiye’nin İdlib’den yeni bir mülteci akını ile karşı karşıya kalması halinde, AB-Türkiye mutabakatının çökebileceği uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland | Flüchtlinge auf Gummiboot vor Kos (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

Yunanistan'a sığınmacı akını devam ediyor

Yunan polisinin verdiği bilgilere göre Türkiye’den Ege’deki Yunan adalarına son bir buçuk gün içinde 424 sığınmacı geçiş yaptı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  