 Alamos Gold: Protestolar kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırı | ÇEVRE | DW | 07.08.2019

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ÇEVRE

Alamos Gold: Protestolar kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırı

Alamos Gold CEO’su McCluskey, Kaz Dağları’ndaki maden projesine tepkinin, "siyasi motifli yanlış bilgilendirmeye" dayandığını ileri sürdü. Protestoları da "kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırılar" olarak nitelendirdi.

Türkei Canakkale | Goldsuche in Ida-Gebirge - Tepeoba Goldmine (DW/P. Ünker)

On binlerin protestosuna sahne olan Kaz Dağları'ndaki Kirazlı maden projesi hakkında açıklama yapan Alamos Gold'un CEO'su John McCluskey, projeye yönelik protestoların, "kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırılar" olduğunu iddia etti.

Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin CEO'su McCluskey, şirketine yönelik artan protestoların siyasi olduğunu savundu. Tepkilerin "siyasi motifli yanlış bilgilendirmeye" dayandığını öne süren McCluskey, protestoları "kargaşa çıkarma amaçlı siyasi saldırılar" olarak nitelendirdi.

"Çevreci kılıflı derin gündem"

Kanada merkezli şirketin CEO'su, "Bunu söylemek epeyce acımasızca olabilir ama ben tüm bu saldırının gerçekte, çevreci bir kılıfa sokulmuş, çok derin bir siyasi gündem olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

McCluskey, proje kapsamında Kirazlı köyünde kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için ön ödemeyi yaptıklarını, projenin tamamlanması için öngörülen altı yıl sonrasında ağaçların kesildiği bölgenin eski haline döneceğini savundu.

McCluskey, "Altı buçuk yıl sonra yeniden ağaçlandırmaya odaklanılacak. Bir 10 yıl ya da biraz daha uzun bir süre sonra da bölge yeniden orman gibi görünecek" diye konuştu.

"Bizi takdir etmeniz gerekiyor"

Kanada merkezli şirketin yöneticisi, "Ormancılık ruhsatı kapsamında yaklaşık 5 milyon dolar ödemiş olmamızı takdir etmeniz gerekiyor. Bu meblağın büyük bir oranı yeniden ağaçlandırma için" dedi.

Madencilik işlemlerinde kullanılacak siyanürün bölgenin ekolojik dengesini bozacağı, toprağı ve Atıkhisar Barajı su kaynaklarını zehirleyebileceği endişesine de değinen McCluskey, "siyanür sızıntısının imkansız" olduğunu savundu.

Siyanürün altın çıkarma işleminin son aşamasında kullanılacağını anlatan McCluskey, "herhangi bir sızıntıya yol açılmamasını sağlayacak tüm önlemler alındı" dedi.

Alamos Gold yöneticisi ayrıca, sızıntıyı önleme amaçlı iki koruma katmanı olduğunu anlatırken, "Sızıntıyı imkanız hale getirmeseydik, işe zaten başlamazdık. Çünkü siyanürü orada altın olduğu için ekliyorsunuz. Siyanürü kaybettiğinizde altını da kaybediyorsunuz" diye konuştu.

McCluskey, Atıkhisar Barajı'nın da etkilenmesinin mümkün olamayacağını, "bunun gerçekleşmesi için maden solüsyonunun yukarı akarak bir diğer su yatağına ulaşması gerekir" diyerek anlattı.

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On binlerce kişi Kaz Dağları'nda birleşti

Reuters / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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