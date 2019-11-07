 Aksaray′da otizmli çocukların yuhalanması iddiaları inceleniyor | TÜRKİYE | DW | 07.11.2019

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TÜRKİYE

Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması iddiaları inceleniyor

Aksaray'da bir ilkokulda otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiaları üzerine Aksaray Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Aksaray Mehmetçik İlkokulu

Aksaray Mehmetçik İlkokulu

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalandığı ve okulda istenmediği iddia edildi. Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili olarak gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendiği öne sürüldü. Özel eğitim öğrenci velileri buna tepki gösterdi ve veliler arasında yaşanan tartışmaların kayıtları sosyal medyaya yansıdı. Veliler arasındaki tartışmanın bugün de devam ettiği bildirildi. 

Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili "Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Aksaray Valiliği de yaşanan olay üzerine konu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Valilik açıklamasında haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtilerek, "Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmektedirler" ifadesi kullanıldı.

Sosyal medyada tepki çekti

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansıması sonrasında sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye Otizm Meclisi Twitter hesabından yapoılan paylaşımda otizmli bireylerin eğitim alma hakkı vurgulandı.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği çocukların yuhalanması ile ilgili haberlerin doğru olduğunu teyit ettiklerini söyleyerek, olaya sert tepki gösterdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter üzerinden paylaştığı mesajında konuyu takip ettiklerini kaydetti.

CHPli milletvekili Engin Özkoç da olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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