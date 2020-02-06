Aksünger: CHP, CNN Türk'ü boykot kararı alabilir

Türk basınında yer alan haberlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra hiçbir partilinin CNN Türk televizyonuna katılmaması yönünde karar aldığı iddia edildi.

Bu iddialarla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger de bir süredir partide yayın politikaları nedeniyle rahatsızlık olduğunu söyledi. Aksünger "Aslında resmi olarak bize söylenmiş, yazılmış bir yazı yok. Ama bu rahatsızlık çoktan beri söz konusu" şeklinde konuştu.

"Ciddi bir rahatsızlık var"

Aksünger açıklamasında parti tabanında yayın politikası nedeniyle tepki geldiğini ve "ciddi bir rahatsızlık" olduğunu vurguladı.

Kendisinin de bir aydır CNN Türk yayınlarına çıkmadığını belirten Aksünger, bu konunun uzun süredir parti meclisinde konuşulduğunu belirterek böyle bir karar çıktığı taktirde bütün partililerin buna uyacağını söyledi.

"Bu yeni değil zaten. Belli bir yayın politikası içinde objektif yayın politikalarını gütmeyen yayın mecraları ile ilgili alınmış karar vardı. Uymaya çalışıyorduk" diyen Aksünger, kendisinin "hamaset üzerine yoğunlaşan" tartışma programlarına katılmadığını da sözlerine ekledi.

Tuncay Özkan da eleştirmişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CNN Türk'ü iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'e benzetmişti.

Basında çıkan haberlere göde boykot kararı alınırsa buna uymayan CHP üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılacağı belirtiliyor. CHP'nin CNN Türk'ü CNN International'a da şikayet edeceği ifade ediliyor. CHP'nin CNN Türk'ü boykot edip etmeyeceği kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Seda Sezer Bilen

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