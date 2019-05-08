 AKP’nin yeni seçim stratejisi belli oldu | TÜRKİYE | DW | 09.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

AKP’nin yeni seçim stratejisi belli oldu

AKP İstanbul’da yenilenecek seçim için 31 Mart öncesindeki stratejisini değiştiriyor. Büyük mitingler yerine çeşitli yerlerde kanaat önderleri ile buluşmalar planlanıyor. Önemli bir hedef de Kürt seçmene ulaşmak.

Erdogan bei AKP-Sitzung (Reuters/Presidential Press Office/M. Cetinmuhurdar)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), hafta başında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararı üzerine nasıl bir strateji izleneceğini belirledi. AKP, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için daha önceki seçimlerde sandığa gitmeyen seçmeni birebir ikna etmeye çalışacak. Bunun yanı sıra, bu seçimlerin belirleyicisi olarak görülen Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı İstanbul 3'üncü Bölge'de bire bir ikna çalışmaları yapılacak. AKP, seçim kampanyası süresince büyük mitingler yerine kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile biraraya geleceği toplantılar planlıyor.

AKP, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmak için futbol deyimiyle "adam adama markaj” uygulayacak. DW Türkçe’ye konuşan AKP kaynakları, YSK’dan iptal kararı beklediklerini belirterek, yeni stratejinin büyük ölçüde belirlendiğini ve eyleme geçildiğini ifade etti.

Koordinasyon'dan Özhaseki sorumlu

Bu stratejiye göre,  AKP 13 bin kadar oy farkı ile kaybettiği İstanbul'da 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmeni kazanmaya çalışacak. AKP’ye göre bu 1 milyondan fazla oy anlamına geliyor. Buralarda sandık bazlı çalışma yapılacak. AKP, bu çalışmayı gruplar halinde sahaya milletvekilleri, AKP’li siyasetçileri göndererek yapacak. 

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin başına ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki getirilecek. Özhaseki'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü olarak belirlenmesinin bir nedenin de, İstanbul’da iş yapan müteahhitleri markaja almak olduğu vurgulandı. AKP’nin iş insanlarına ihale, iş garantisi gibi tekliflerle gideceği de belirtildi.

Kürt seçmene yönelik çalışmalar

AKP'nin en önemli hedeflerinden biri de İstanbul’da kazanan tarafı belirleyebilecek Kürt seçmene ulaşmak. Bu çerçevede özellikle İstanbul'da Kürtlerin yoğun yaşadığı Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar gibi semtleri içine alan 3'üncü Bölge’deki seçmene ulaşılması için çaba gösterilecek.

DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar, AKP'nin kendisine oy vermeyen Kürt seçmeni ikna etmek için büyük kitleleri etkileyen Kürt kanaat önderleriyle pazarlık yapılabileceğini söyledi. Aynı kaynaklar, bu tür pazarlıkların, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Parti'ni (MHP) kızdırmamak için sistem dışında ve partiden ayrı görünen gruplar eliyle yapılacağını ifade etti. Ayrıca AKP'nin çok sayıda Kürt kökenli eski İstanbul, Diyarbakır veya Bingöl milletvekilini ikna için seferber edeceği vurgulandı. 

Genel değil yerel seçim havası

İktidarın ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmayacağını belirten kaynaklar, bu sürecin "genel seçimden çok yerel seçim” havasında geçeceğini vurguladı. Bu çerçevede "beka” söyleminin ana argüman olmayacağını belirten kaynaklar, bunun toplumda karşılık bulmadığını söylediler.

Seçim sürecinin Ramazan ayına gelmesi nedeniyle büyük mitingler yapılmayacağını belirten AKP'li yetkililer, Bayram'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ya da iki miting yapabileceğini söyledi. Aynı kaynaklar, seçim sürecinin bu defa CHP’nin izlediği stratejiye benzer bir strateji ile kanaat ve sivil toplum önderleriyle bir araya gelerek yönetileceğine dikkat çekti.

Aslı Işık /Ankara

© Deutsche Welle Türkçe 

 

Önerdiğimiz linkler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP, 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile 31 Mart'ta İstanbul'da yapılan 39 ilçe seçiminin iptali için YSK'ya başvurdu. CHP'nin ardından İYİ parti de YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu. (08.05.2019)  

CHP: Gerçek Türkiye ittifakını biz kuruyoruz

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine, 'demokrasiyi sandık darbesinden kurtarmak için' yeniden girme kararı aldı. DW Türkçe’ye konuşan partililer İstanbul'da 40 gün kamp kuracaklarını belirtti. (07.05.2019)  

HDP: Bize karşı ikiyüzlü siyaset son bulmalı

HDP’nin 23 Haziran’da ne yapacağı tartışılıyor. DW Türkçe’ye konuşan HDP kurmayları, İmamoğlu’na desteğin süreceği mesajını verirken yeni bir çözüm süreci koşullarınınsa olmadığı görüşünde. (07.05.2019)  

Benzer içerik

Logo USA Außenministerium State Department

ABD: Sağlıklı bir Türk demokrasisi herkesin çıkarına 08.05.2019

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak sandık sürecinin özgür, adil ve şeffaf bir şekilde yürümesini beklediklerini duyurdu.

Türkei Außenministerium Ankara

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki 09.05.2019

Türkiye, ABD'nin İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Karara herkesin saygı göstermesi gerekir” dedi.

Türkei, Istanbul: Bürgermeister Ekrem Imamoglu hält Ansprache

Analiz: AKP-MHP doz aşımı fena halde ters tepebilir 08.05.2019

YSK’nın İBB Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin, AKP ile MHP’nin izlediği tutumun 23 Haziran’da “fena halde ters tepebileceği” görüşünü savunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DW Interview mit Ekrem Imamoğlu (DW)

İmamoğlu: Ruhumda zerre kadar korku yok

Ekrem İmamoğlu DW Türkçe'ye verdiği mülakatta İBB'nin iyi yönetilmediğini, çok büyük israf ve lüks gördüklerini belirterek 19 günlük başkanlık döneminde tespit ettikleri sıkıntıları toplumla paylaşacaklarını söyledi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  