 AKP′nin sosyal medya teklifi hazır | TÜRKİYE | DW | 20.07.2020

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TÜRKİYE

AKP'nin sosyal medya teklifi hazır

AKP, 11 maddelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifini bu hafta meclise sunacağı açıklandı. Hazırlanan teklifte Almanya'daki düzenleme model olarak alınıyor.

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AKP'nin Almanya modelini örnek alarak hazırladığı 11 maddelik sosyal medya yasa teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunılduğu ve son şekli verilen sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.

MHP'ye de gönderilen teklifin, Salı günü de muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi.

Teklifte neler var?

AKP Meclis Grubu'nun hazırladığı teklife göre Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları da Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Meclis başkanlığına da sunulacak teklifle yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak.Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

Alman sosyal medya yasası Türkiye’ye örnek olur mu?

Sansür endişesi

Öte yandan söz konusu düzenlemenin sosyal medyada sansüre yol açmasından endişe ediliyor. Planlanan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili olarak geçen hafta DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaman Akdeniz düzenlemeden Türkiye'de internet özgürlüğünün olumsuz etkileneceğine dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz

Prof. Dr. Yaman Akdeniz

Akdeniz, "Eğer sosyal medya ağları Türkiye'de ofis açarlarsa Türk yargısının bir uzun kolu olarak bir parçası haline gelecekler ve şu anda uygulamadıkları bütün erişime engelleme kararlarını uygulamak durumunda kalacaklar" diye konuşmuştu.

Daha fazlası için: Türkiye’de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında

İfade Özgürlüğü Derneği'nin Türkiye'de internetteki kısıtlamaları değerlendirdiği yıllık Engelli Web raporuna göre, Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla 130 bin URL adresi, 7 bin Twitter hesabı, 40 bin tweet, 10 bin YouTube videosu ve 6 bin 200 Facebook içeriğine erişimin engellendi.

Sosyal medya düzenlemesi nasıl gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz başında sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında kızı Esra Albayrak ve damadı Berat Albayrak'ı hedef alan sosyal medya yorumlarına tepki göstererek sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesini" istediklerini söylemişti.

Erdoğan, "Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum" demişti.

DHA,DW/HS,MK

©Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye’de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında

Uzmanlara göre, sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin getirilecek düzenleme, Türkiye’de erişim engelleme kararlarını ve sansürü artıracak. Düzenlemeye uymayan platformlar ise VPN ile bile kullanılamaz hale gelecek. (02.07.2020)  

Twitter'a en çok kapatma talebi Türkiye'den

EngelliWeb 2019 raporuna göre Türkiye'de 2019 yılında bin 484 Twitter hesabına erişimin engellenirken Twitter'dan en çok hesap kapatılmasını talep eden ülke Türkiye oldu. (03.07.2020)  

AKP sosyal medya için düzenleme hazırlığında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya platformlarına ilişkin açıklaması sonrası AKP’nin sosyal ağların hukuki altyapısını ilişkin düzenlemeleri meclise getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. (02.07.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

AKP sosyal medya için düzenleme hazırlığında  

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