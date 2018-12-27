AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Bu topraklar Suriye'ye ait

Suriye ordusunun Menbiç'e girmesiyle ilgili "Kesin bir şey yok "diyen Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. Erdoğan "Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz" dedi.