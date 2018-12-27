 AKP′nin İstanbul adayı Binali Yıldırım | TÜRKİYE | DW | 29.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı.

default

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışacak ismin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı. 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım, 2014 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için yarışmıştı.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklamıştı.

AKP, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Fatih'te Ergün Turan'ı, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Şişli'de Nihal Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen'i belediye başkanlığına aday gösterdi. AKP, MHP ile yapılan ittifak çerçevesinde Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de aday çıkarmadı ve MHP'nin adayını destekleyecek.

DW,ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

CHP'nin seçim gündemi: Ekonomik kriz

CHP, yerel seçimde AKP’nin karşısına Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’yla çıkıyor. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimde adaylardan çok "ekonomik krize" dayalı bir strateji izlemeyi hedefliyor. (19.12.2018)  

Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi seçim yatırımı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şirketlere ve çalışanlara yönelik açıkladığı destek paketi, Saray’ın seçim yatırımlarına başladığı yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, seçim sonrası vergi ve zam dalgasına karşı uyarıyor. (27.12.2018)  

Benzer içerik

Türkei, Ankara: Präsident Tayyip Erdogan hält eine Rede während seines Treffens mit Mukhtars im Präsidentenpalast

Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi seçim yatırımı mı? 27.12.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şirketlere ve çalışanlara yönelik açıkladığı destek paketi, Saray’ın seçim yatırımlarına başladığı yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, seçim sonrası vergi ve zam dalgasına karşı uyarıyor.

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Ekonomi sandığı nasıl etkileyecek? 26.12.2018

Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğazın 31 Mart yerel seçimlerinde oy tercihlerini etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, AKP’nin oy kaybı yaşayacağını tahmin ediyor.

Türkei CHP-Partei Treffen in Ankara

CHP'nin seçim gündemi: Ekonomik kriz 19.12.2018

CHP, yerel seçimde AKP’nin karşısına Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’yla çıkıyor. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimde adaylardan çok "ekonomik krize" dayalı bir strateji izlemeyi hedefliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan'dan Menbiç açıklaması: Bu topraklar Suriye'ye ait

Suriye ordusunun Menbiç'e girmesiyle ilgili "Kesin bir şey yok "diyen Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyledi. Erdoğan "Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz" dedi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 