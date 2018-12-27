AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışacak ismin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğu açıklandı. 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık görevini yürüten Binali Yıldırım, 2014 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için yarışmıştı.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklamıştı.
AKP, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Fatih'te Ergün Turan'ı, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Şişli'de Nihal Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen'i belediye başkanlığına aday gösterdi. AKP, MHP ile yapılan ittifak çerçevesinde Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de aday çıkarmadı ve MHP'nin adayını destekleyecek.
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CHP, yerel seçimde AKP’nin karşısına Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da da Ekrem İmamoğlu’yla çıkıyor. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimde adaylardan çok "ekonomik krize" dayalı bir strateji izlemeyi hedefliyor. (19.12.2018)