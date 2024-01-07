AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı olan Kurum, halihazırda AKP İstanbul milletvekilliği ve TBMM'de Çevre Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor. Kurum, uzun süren aday belirleme sürecinin sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi diğer adayların önüne geçen isim oldu. Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olan ve CHP’den yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu ile yarışacak.

Murat Kurum yeniden aday olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarışacak Fotoğraf: UMIT BEKTAS/REUTERS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamadan önceki yaptığı konuşmada, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul’u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız" dedi. İBB Başkanı İmamoğlu’nu kastederek "son beş senede yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılamayacağını gördüklerini" ifade eden Erdoğan, "İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir" diye konuştu. "İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz" diyen Erdoğan, "İsmini paylaşacağımız adayımızla, layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. X hesabından bir paylaşım yapan Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi adaylarının listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde AKP adına yarışacak 10 büyükşehir belediye başkanı adaylarının adlarını açıkladı.

Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP Milletvekili Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı eski milletvekili Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mevcut Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oldu.

Erdoğan aynı zamanda 15 ilin belediye başkanı adaylarının da adlarını açıkladı. Buna göre; Artvin Belediye Başkanı adayı eski Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Bingöl Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, Çanakkale Belediye Başkanı adayı eski AKP milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkanı adayı eski AKP milletvekili Hüseyin Filiz, Düzce Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkanı adayı mevcut AKP İl Başkanı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Giresun Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkanı adayı eski Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Rize Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sinop Belediye Başkanı adayı İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkanı adayı mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk oldu.

AKP, aralarında Ankara'nın da bulunduğu diğer illerin adaylarını ise 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

DW/ DÇÜ,HT



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