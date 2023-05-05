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Cumhurbaşkanı Erdoğan The Economist'in yazısına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan The Economist'in yazısına tepki gösterdi.Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

AKP'nin Economist tepkisi büyüyor

3 saat önce

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisinin 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yazısına iktidarın tepkisi büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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İngiltere merkezli The Economist dergisi, bu haftaki kapağında Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine odaklandı ve bunun "2023'ün en önemli seçimi" olduğunu vurguladı.

Dergi kapağına Türk bayrağı ve "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin!" şeklinde ifadelerin yer aldığı çıkartmalar eklenerek yayınlandı.

Derginin başyazısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin dünya çapında demokratlara umut vereceği ve diktatörlerin seçimle gitmesinin mümkün olduğunu göstereceği vurgulandı.

The Economist
Fotoğraf: The Economist

Ancak Economist’in yazısı iktidarın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan Twitter paylaşımında Economist’in yazısına isim vermeden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Batı medyasının "Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığının patolojik hale geldiğini" belirterek, 14 Mayıs seçimleri öncesinde ülkelerine yönelik saldırıların arttığını vurguladı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak yapılan algı operasyonlarına karşı milletin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, The Economist'in bir sonraki sayısı için kaleme aldığı makalesini geri çektiğini belirtirken, derginin Türk milleti adına kararlar vermeye veya akıl vermeye çalıştığını iddia etti. Çavuşoğlu dün yaptığı konuşmasında, "Erdoğan neden gitmeli? İngiltere'ye ne zararı var? Eğer Erdoğan olmasaydı, dünya gıda kriziyle karşı karşıya kalabilirdi ve Avrupa'nın güvenliği tehlikede olabilirdi" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Batılı dergi ve gazetelerin Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olduğunu“ ileri sürdü. Çelik, "Bu konuda hiçbir etkileri olmadığını defalarca gördük. Yine aynı sonucu alacaklar. Operasyon odakları hak ettikleri cevapları alacaklar" dedi.

AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Economist’e tepkisini "Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Sen kimsin? Bir dergi. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne?“ sözleriyle gösterdi.

DW,MK/HT

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