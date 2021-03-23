 AKP′nin 7′nci Olağan Kongresi başladı | TÜRKİYE | DW | 24.03.2021

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TÜRKİYE

AKP'nin 7'nci Olağan Kongresi başladı

AKP’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi Ankara’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde tüzük tadilatı yapacaklarını ve partinin MKYK üye sayısının 50’den 75’e çıkarılacağını söyledi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 7'nci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenleniyor. "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen ve 1560 delegenin katılacağı kongrede parti yönetiminde önemli değişikler yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede partisinin seçimlerin yapılacağı 2023 dönemine ilişkin vizyonunu da açıklayacak.

Türkei | Parteitag der Regierungspartei AKP in Ankara

MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkacak

Kongre öncesinde spor salonu önünde bekleyen partilere hitaben kısa bir konuşma yapan Erdoğan "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği bu anlamlı buluşmada hepinizi selamlıyorum" dedi.

AKP'nin üye sayısının 13 milyon 500 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan "Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok" dedi. Erdoğan AKP'nin kadın üye sayısının da 5 milyonu geçtiğini söyledi. Erdoğan kongrede "tüzük tadilatı" yapılacağını, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısının 50'den 75'e çıkartılacağını söyledi. "Yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi" diyen Erdoğan "Onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da asil üyeler gibi çalışacak" dedi.

Koronavirüs pandemisi sonrası Diyarbakır'a gideceğini söyleyen Erdoğan "Diyarbakır'da gözü yaşlı analarımızı bizzat ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

DW / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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