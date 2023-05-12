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Fotoğraf: ANKA
PolitikaAvrupa

AKPM heyetinden "Seçim sonuçlarına saygılı olunmalı" vurgusu

17 dakika önce

AKPM seçim gözlem heyetinin başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Frank Schwabe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonuçlarını tanımayacağına dair endişeler ve seçim süreciyle ilgili DW’ye açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye seçimlerini izleyecek seçim gözlem heyetinin başkanı Frank Schwabe, DW'ye açıklamalarda bulundu.

12-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de gözlemcilik yapacak heyetin Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanı Schwabe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçlarını tanımayacağına dair endişelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bu yöndeki endişelerden haberdar olduklarını belirten Schwabe, endişelerden haberdar olduklarını belirterek "Ülkedeki tüm yetkilileri seçim sonuçlarına saygı göstermeye çağırıyoruz" vurgusu yaptı.

Frank Schwabe im Irak
Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Frank SchwabeFotoğraf: Frank Schwabe

Schwabe, seçim ortamının demokratik bir Avrupa'da olmasını istedikleri gibi olmadığını belirterek, Avrupa Konseyi'nin çeşitli raporlarına göre Türkiye'deki seçimlerde adayların hepsinin medyada aynı şekilde yer almadığını söyledi.

Schwabe, "Adayların kamu televizyonlarında ne kadar yer aldığına bakarsak, görevdeki cumhurbaşkanının çok daha fazla yer aldığını görürüz. Medya özgürlüğünün durumuna baktığımızda orada da pek çok sorun görüyoruz. Elbette muhalefet bunu dile getiriyor ve biz de bunu fark ediyoruz" diye konuştu.

Demokrasi ve insan hakları

Avrupa Konseyi açısından tüm seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Schwabe, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna da değindi.

Avrupa Konseyi'nin ülkedeki demokrasi ve insan haklarının durumuna ilişkin endişeler nedeniyle Türkiye'yi izleme prosedürüne aldığını hatırlatan Schwabe, "İnsan Hakları Mahkememiz tarafından serbest bırakılmalarına karar verildi ve önümüzdeki seçimlerle birlikte Avrupa ailesinin kural ve değerlerine her zaman saygı gösterecek bir hükümete sahip olacağımızı umuyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde oy verme işlemi sorunu

Schwabe ayrıca depremin seçimlerde önemli olacağını söyleyerek depremden etkilenen güney bölgelerinde oy verme işleminin nasıl gerçekleşeceğinin ise tam olarak belli olmadığına dikkat çekti.

"Şu anda Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan yaklaşık 150 bin civarında insanımız var ve seçimler için orada kayıt yaptırıyorlar. Ancak hala deprem bölgelerinde kayıtlı olan milyonlarca insan var ve onların nasıl oy kullanabileceklerini bilmiyoruz. Dolayısıyla durumu çok özel olarak ele almamız gerekiyor" dedi.

DW / SSB, BK

 

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