AKP'li Yavuz: İstanbul için iptal müracaatı yapılmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bazı medya organlarında İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi için başvuruda bulundukları yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yavuz, Büyükçekmece dışında iptal taleplerinin bulunmadığını söyledi.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı usulsüz seçmen kaydı yapıldığını iddia ederek Büyükçekmece seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

Yavuz televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında "Büyükçekmece'ye yönelik müracaatta bulunulmuş ilçe seçim kurulu reddetmiştir. İl seçim kurulu da reddetmiştir. Büyükçekmece dışında böyle bir talebimiz olmamıştır. YSK'ya gidip gitmemeye arkadaşlar kafa yoracak" diyerek "Sadece oraya ilişkin bir müracattır, İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracat değildir" şeklinde konuştu.

Yavuz Büyükçekmece'de seçimlerden önce başlatılan "usülsüzlükle ilgili" bir soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul belediye başkanlığını kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu 17 ilçede geçersiz oyların sayımının tamamlandığını, kendisinin 18 bin 742 oy önde olduğunu söylemişti.

DW/SSB,BK

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