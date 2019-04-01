 AKP′li Yavuz: İstanbul için iptal müracaatı yapılmadı | TÜRKİYE | DW | 05.04.2019

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TÜRKİYE

AKP'li Yavuz: İstanbul için iptal müracaatı yapılmadı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz sadece Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali için başvurulduğunu, bu talebin reddedildiğini söyledi. Yavuz İstanbul için başvuru yapılmadığını belirtti.

Türkei Izmir Kommunalwahlen (DHA/E. Karatas)

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bazı medya organlarında İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi için başvuruda bulundukları yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yavuz, Büyükçekmece dışında iptal taleplerinin bulunmadığını söyledi.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı usulsüz seçmen kaydı yapıldığını iddia ederek Büyükçekmece seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

Yavuz televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında "Büyükçekmece'ye yönelik müracaatta bulunulmuş ilçe seçim kurulu reddetmiştir. İl seçim kurulu da reddetmiştir. Büyükçekmece dışında böyle bir talebimiz olmamıştır. YSK'ya gidip gitmemeye arkadaşlar kafa yoracak" diyerek "Sadece oraya ilişkin bir müracattır, İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracat değildir" şeklinde konuştu.

Yavuz Büyükçekmece'de seçimlerden önce başlatılan "usülsüzlükle ilgili" bir soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

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DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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