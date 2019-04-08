AKP'li Yavuz: Bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki geçersiz oyların sayım sürecine ilişkin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz değerlendirmede bulundu.

İstanbul'daki geçersiz oyların yüzde 88,5'inin sayıldığını söyleyen Yavuz, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 14 binlere indiğini kaydetti.

Partisinin dile getirdiği usulsüzlük ve şaibe iddialarına da değinen AKP Genel Başkan Yardımcısı, "Organizeli bir suç işlendiği, organizeli bir usulsüzlük yapıldığı çok net olarak görülüyor" ifadesini kullanırken, söz konusu usulsüzlüğün "belli bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasından sonra kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Yavuz, İstanbul'daki oylamada oluştuğu öne sürülen usulsüzlüklerin arkasında "başka güçlerin" olabileceğini ifade ederek "Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Araştırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimlerin iptali gündeme gelebilir mi?

İstanbul'da şu ana kadar tekrar sayılan oyların tüm oyların sadece yüzde 5,9'u olduğunu belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması gerektiğini savundu. Olağanüstü itiraz yolunun da aralarında olduğu tüm itiraz mekanizmalarını kullanacaklarını ifade eden Yavuz, İstanbul'da seçimlerin iptalinin gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruyu ise "Bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıtladı.

Gözler YSK'da

AKP kentteki tüm oyların sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. YSK'ya itirazların kanunen 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapılması, YSK'nın itirazlarla ilgili kararlarını üç gün içinde açıklaması gerekiyor.

DW,DHA/ÇÖ,BK

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