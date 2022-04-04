AKP’li Fatma Şahin: CHP’nin talep listesini karşılayacağız

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyelere kaynak aktarmadığı iddialarıyla başlayan ve CHP’nin Sayıştay ziyareti ile toplantı protestosuna kadar varan krizde çözüm aşamasına gelindi. Aynı zamanda TBB Başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada CHP’den talep listesi beklediklerini ve bütçe oranında ihtiyaçları DMO'dan (Devlet Malzeme Ofisi) karşılayacaklarını belirtti.

Yerel seçimlerin ardından 11 büyükşehir belediyesinin yönetimini alan CHP, TBB'nin gelirinin yüzde 65’inin CHP’li belediyelerce karşılandığını ve belediyelere yapılan yardımların bu orana göre yapılması gerektiğini iddia etmişti. CHP, "Yardımlar adil dağıtılana kadar hiçbir belediye başkanı, TBB toplantılarına katılmayacak" açıklaması yaparken, CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Ocak ayında TBB'nin üç yıldır denetlenmediği gerekçesiyle Sayıştay’ı ziyaret etmişti.

CHP’li başkanlarla toplantı düzenledi

CHP’nin tepkilerinin ardından geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Fatma Şahin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya TBB Encümen Üyesi olan CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı.

CHP'li belediyelerin Fatma Şahin’e taleplerini ilettiği toplantı ile ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şahin, CHP’nin kaynakların adil dağıtılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkanlık görevini devraldığında yardımların belirli bir sisteme göre dağıtıldığını ifade eden Şahin, "800 civarı AK Parti belediyesi, 200 civarı da CHP belediyesi var. Sorun daha çok iş makinesi hibesi konusunda yaşanıyordu. 200 milyon TL’lik de bir iş makinesi bütçemiz var. Bu yardımlar da bir sistem dahilinde belediye sayısına orantılı bir şekilde dağıtılıyor" dedi.

CHP’nin yerel seçimlerin ardından söz konusu sistemle çalışılmaması konusunda ağır bir muhalefet yaptığını ifade eden Şahin, "Ben de 'Zaten tepede kutuplaşma var, yerelde demokrasi çalışsın' dedim. Hatta, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a da 'Ben kendim anlatayım' dedim" ifadesini kullandı.

"Listenizi verin, hemen karşılayalım dedik"

Geçtiğimiz hafta encümen üyesi belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini kaydeden Şahin, iş makinesi konusunda yüksek bir talep olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Encümen üyelerimize 'listenizi verin, hemen karşılayalım' dedik, onlar da şimdi ihtiyaç listesini hazırlayıp bize gönderiyorlar. Liste geldiğinde bütçe oranında DMO’dan talepleri karşılayacağız. Esas sorun iş makinesi konusundaydı. Onu çözüyoruz."

CHP’li Yaşar: Eşit ölçüde yararlanılsın istiyoruz

Toplantıda yer alan encümen üyelerinden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Toplantının olumlu geçtiğini belirten CHP'li Yaşar, "Belediyeler Birliği bir partinin birliği değil, bütün partilerin belediyelerinin verdiği ekonomik katkılarla ayakta duruyor" dedi. Fatma Şahin’in görüşlerine sıcak baktığını ifade eden Yaşar, "Biz her belediyenin TBB olanaklarından eşit ölçüde yararlanmasını savunuyoruz. AK Parti gücü nispetinde, CHP gücü nispetinde yararlansın. Hatta bağımsız arkadaşlarımız da var. Doğrusu da bu" ifadesini kullandı. Bu konuda mutabakata vardıklarını ve bugün TBB’ye ihtiyaç listesinin gönderileceğini açıklayan Yaşar, belediyelerin en çok iş makinesi ile eğitim talebi olduğunu belirtti.

"Fatma Hanım duyarlılık gösterdi"

"Biz de, diğer partiler de hakkını istiyor. Bize fazla ya da eksik verilmesini değil, adil olunmasını istiyoruz. Bu konuda Fatma Hanım da duyarlılık gösterdi" söyleminde bulunan Yaşar, uzlaşmanın Belediyeler Birliğinin kurumsal yapısına bir sıkıntı gelmemesi açısından olumlu olduğunu ifade etti. Yaşar, taleplerin karşılanıp karşılanmayacağına yönelik soru üzerine de "İnşallah yerine getirirler. Hiç iş makinesi almamış belediyeler var. Öncelik onların olacak" dedi.

Eray Görgülü