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İstifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Fotoğraf: ANKA
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AKP'li başkandan başmüfettişe: İki elim yakanda

Can Bursalı
2 saat önce

İmamoğlu'nun işaret ettiği başmüfettiş Yıldırım'ın tehdit ettiği AKP'li eski başkanın Rasim Arı olduğu ortaya çıktı. Arı, Yıldırım'la ilgili "Bu dünyada hukuk önünde ve öteki dünyada iki elim yakasında" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım'la ilgili iddiaları dikkat çekti. İmamoğlu, toplantıda İBB'deki inceleme sırasında Mülkiye müfettişlerinin başında bulunan Yıldırım'la ilgili "AK Partili belediye başkanlarını da tehdit ediyor" iddiasını ortaya attı. İmamoğlu'nun basın mensuplarıyla paylaşılan yazılı konuşma metninde "Bir de müfettişleri var bunların biliyorsunuz, Arif Yıldırım. AK Parti vekil adayı. Hani, ben Beylikdüzü Belediye Başkanı değilken, belediye başkanı olarak ifademi isteyen zat. Öyle maharetli biri" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama sırasında bir ara metnin dışına çıkan İmamoğlu, "Tabii tek bir güvenlik makalesi okumadan 'İçişleri Bakanı oldum' diyen bir insanın kuracağı ekip bu kadar olur. Bir belediye müfettişi, teftiş için geldiğinde belediye başkanıyla nezaketen bir çay içerler. Bu zat öyle bir centilmenliğe sahip değil. Militan, AK Partili vekil adayı. Çok maharetlidir. Kendi partisinden olan belediye başkanlarını da gerekli olduğunda nasıl tehdit ettiğinin de bilen birisiyimdir" dedi.

DW Türkçe, İmamoğlu'nun dile getirdiği iddiada Yıldırım'ın tehdit ettiği ismin ise eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı olduğunu öğrendi. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ocak 2022'de görevinden istifa eden Arı'nın, Nevşehir Belediyesi'nde geçmiş döneme yönelik yolsuzluk soruşturmalarına yardım ettiği için baskı gördüğü ileri sürülmüştü. 3 Ocak tarihli Twitter paylaşımında, Arif Yıldırım'a yönelik "Tetikçilik nedir? Kamu adına hukuk çerçevesinde görev yapması gereken nasıl tetikçilik yapar… Yazalım…!" ifadelerini kullanan Arı, DW Türkçe'nin iddialarla ilgili sorularını yanıtladı. 

"Arif Yıldırım hakkımda soruşturma başlattı"

Belediye başkanı olduğu dönemde Arif Yıldırım'ın hakkında "görevi sevk ve idarede ihmal" gerekçesiyle soruşturma başlattığını belirten Arı, "Kamu görevlilerinin tamamı, kanun ve hukuk çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Ama ortada bir tetikçilik varsa bu sıkıntıya sebep olur. Kamuda iki tür müfettiş vardır. Birisi kuru temizlemecidir, birisi de tetikçidir. Kuru temizlemeci suçu temizler gelir. Tetikçi suç üretir" dedi.

Kendisiyle ilgili başlatılan soruşturmanın Türkiye'de ikinci bir örneği olmadığını öne süren Arı, "Ne yaparak görevi sevk ve idarede ihmalde bulunmuşum? Belediyenin 90 milyonluk borcunu 50 milyona indirerek mi? Göreve geldiğimde belediyenin kasasında bulunan 700 bin lirayı, ayrılırken 12 milyon liraya çıkararak mı? Şehir tarihinin görmediği altyapı ve üst yapı hizmetlerini yaparak mı?" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: DHA

"Hukuk önünde ve öteki dünyada İki elim yakasında"

Hakkında soruşturma başlatılan dönemde Arif Yıldırım'ın, İYİ Parti Gülşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Doğan'a "Rasim Arı'yı görevden almaya geldim" dediğini ileri süren Arı, "İsmini anmaya değmeyen bu kişiyle Abdurrahman Doğan'ın geçmişten özel hukukları var. Gülşehir Kaymakamı'yken Doğan da İlçe Milli Eğitim Müdürü'ydü. Görüşmeleri sırasında beni görevden alacağını söylemiş. Doğan da kendisine, 'Bu pırıl pırıl bir insan' yanıtını vermiş" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'yla iddia ettiği telefon görüşmesine yönelik "Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut" sözlerine atıf yapan Arı, "Yaşanılanlar Allah'ın kayıtlarında da devletin kayıtlarında da var. Nevşehir'e geldiğinde savcıya gözaltına alınmam gerektiğini söylüyor. Ben de bunun üzerine kendisine 'Senin vicdanın ve Allah'ın var mı?' diye sordum. 'Var' dedi. 'Kellemi almaya geldiysen vicdanın yok' dedim. Bu dünyada hukuk önünde ve öteki dünyada iki elim yakasında" dedi.

 DW Türkçe'nin, "Hakkınızdaki soruşturmaya ve görevden alınmak istenmenize, geçmiş dönemle ilgili yolsuzluk iddialarının soruşturmasına yardım etmenizin sebep olduğu iddiaları doğru mu?" sorusuna yanıt veren Arı, "Şimdilik bununla ilgili yorum yapmayayım. Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir belediye başkanıydım. Sesimi kim duyar? Burada bağırdığınızı ancak kendiniz duyarsınız" yanıtını verdi.   

Arif Yıldırım kimdir?

İmamoğlu'nun konuşmasında "militan" diyerek bahsettiği İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Arif Yıldırım, İBB'deki terör soruşturmasını yürüten heyetin başkanı olarak görev yapıyor. Mülkiye'deki kariyeri 1991 yılında başlayan Yıldırım, 1992-2000 yılları arasında Nevşehir'in Gülşehir, Muş'un Korkut, Adıyaman'ın Kahta ve Artvin'in Hopa ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Yıldırım, 2003-2007 yılları arasında bir yılı Başkanlık olmak üzere Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nda çalıştı. 2007-20011 yılları arasında Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yıldırım, 2010 ABD Northern Illinois Universitesi’nde "İşletme Yönetimi ve Liderlik" eğitimi gördü ve "ABD Genel İdari Usul Kanunu" konusunda inceleme yaptı. 2015 yılındaki seçimlerde siyasete atılan Yıldırım, AKP'ye katılarak memleketi Mersin'den milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. İBB Başkanı İmamoğlu, 27 Aralık'taki basın toplantısında 8 kişilik heyetin başkanının değiştirilerek yerine Yıldırım'ın atandığını duyurmuştu.

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