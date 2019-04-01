AKP'den seçim sonucuna itiraz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamlarken AKP Sözcüsü Ömer Çelik "uyumsuzluklar" tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini söyledi.
Seçimler geride kalırken, İstanbul ile ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamladı. Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasında "uyumsuzluklar" tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini söyledi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde geçersiz oylarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurulabileceğini belirtti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik, "YSK'ya başvurarak hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi herkesin başvurduğu gayet meşru bir müessese. Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Sayım döküm çizelgelerindeki veriler ile sandık sonuç tutanağına aktarılması sürecindeki bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur " dedi.
Çelik sürecin YSK'nin uhdesinde yürüdüğünü, tüm siyasi partilerin gözlemci olduğunu belirtti.
İmamoğlu'nun açıklaması
Seçim sonuçlarında usulsüzlük tartışmaları üzerine basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bütün CHP'liler seçim kurullarında nöbete gelsin" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'da bütün geçersiz oyların tekrar sayılması gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar" diyerek "Geçersiz oylar üzerinden manipülasyon oluşturmak tamamen yanlıştır" ifadesini kullandı.
Dün öğle saatlerinde bir açıklama yapan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden fazla oy aldığını söylemiş ancak geçersiz kabul edilen oy oranına dikkat çekmişti. Yıldırım 319 bin 500 oyun iptal edildiğini belirterek parti teşkilatlarının "bazı usulsüzlükler yanlışlar hatalar" tespit ettiğini aktarmıştı.
Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu toplam oyların yüzde 48,79'unu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyların yüzde 48,51'ini aldı.
DW /SSB, HT
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye'de gerçekleşen 31 Mart yerel seçimleri Avrupa ve Almanya basını tarafından da yakından takip edildi. (01.04.2019)
31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir seçim ortamı olmadığı sonucuna vardı. Heyet başkanı Dawson, Türk hükümetine "Lütfen normalleşme politikalarına dönün" çağrısı yaptı. (01.04.2019)