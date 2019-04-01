AKP'den seçim sonucuna itiraz

Seçimler geride kalırken, İstanbul ile ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamladı. Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasında "uyumsuzluklar" tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini söyledi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde geçersiz oylarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurulabileceğini belirtti.

Ömer Çelik

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çelik, "YSK'ya başvurarak hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi herkesin başvurduğu gayet meşru bir müessese. Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Sayım döküm çizelgelerindeki veriler ile sandık sonuç tutanağına aktarılması sürecindeki bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur " dedi.

Çelik sürecin YSK'nin uhdesinde yürüdüğünü, tüm siyasi partilerin gözlemci olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun açıklaması

Seçim sonuçlarında usulsüzlük tartışmaları üzerine basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bütün CHP'liler seçim kurullarında nöbete gelsin" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'da bütün geçersiz oyların tekrar sayılması gibi bir süreç ortaya koyulursa vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar" diyerek "Geçersiz oylar üzerinden manipülasyon oluşturmak tamamen yanlıştır" ifadesini kullandı.

Dün öğle saatlerinde bir açıklama yapan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden fazla oy aldığını söylemiş ancak geçersiz kabul edilen oy oranına dikkat çekmişti. Yıldırım 319 bin 500 oyun iptal edildiğini belirterek parti teşkilatlarının "bazı usulsüzlükler yanlışlar hatalar" tespit ettiğini aktarmıştı.

Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu toplam oyların yüzde 48,79'unu, AKP adayı Binali Yıldırım'ın oyların yüzde 48,51'ini aldı.

Video izle 02:10 Paylaş İstanbul geceyi uykusuz geçirdi: “Halk bir ders verdi” E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3G1NB İstanbul geceyi uykusuz geçirdi: “Halk bir ders verdi”

DW /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe