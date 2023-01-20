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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

AKP'den EYT açıklaması: Şubat'ta yasa çıkacak

4 saat önce

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT'yi Şubat ayı içinde yasalaştırıp, Mart ayı içinde de maaşların yatırılacağını söyledi.

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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Türkiye'de uzun süredir beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada EYT konusunda mecliste takvimlendirme ile ilgili bir sürecin söz konusu olduğunu söyledi ve "EYT'yi yasalaştıracağız. Beş adımdan dört tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi Şubat ayı içinde yasalaştırıp, Mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok" dedi.

Yaş sınırı olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aralık sonunda EYT düzenlemesini, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" sözleriyle kamuoyuna duyurmuştu.

Sözleşmeli personelin memur kadrosuna alınmasını öngören teklif

Öte yandan Sözleşmeli personelin memur kadrosuna alınmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, 458 bin 615 sözleşmeli personel, talep etmeleri halinde görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olabilecek.

Yasaya göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakiler, memurluğa geçmelerinin ardından bir yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını da elde edebilecek.

Kimleri kapsıyor?

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin, kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamında yer alıyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra kamuda sözleşmeli personel olarak işe başlayanlar, üç yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak.

Mahalli idareler de görev yapan sözleşmeli personel de üç yılın sonunda kadroya geçebilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamında da KPSS sınavında başarılı olma zorunluluğu getirildi.

DHA, ANKA / HT,JD

 

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