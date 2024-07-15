AKP'den en düşük emekli maaşına ek zam planı

AKP, en düşük emekli maaşına ek zam için yaptığı çalışmaların sonuna geldi. Grup Başkanı Güler, ilgili kanun teklifini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yarın da Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına ek zam yapılmasını içeren kanun teklifi çalışmasını bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını, yarın vergi paketiyle birlikte Meclis Başkanlığına sunmayı düşündüklerini bildirdi.

Güler, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin çalışmalar konusunda, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve başkanvekilleri ile birlikte ek zam konusunda çalıştıklarını kaydeden Güler, "Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir, bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı" diye konuştu.

En düşük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağına ilişkin rakam veremeyeceğini belirten Güler, rakamın bu akşam netleşeceğini söyledi.

Milyonlarca emekliyi etkileyecek zam ile en düşük emekli aylığının 12 bin lira civarında olması bekleniyor.

Emekliler geçim sıkıntısı çekiyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Emekliler ek zam bekliyordu

Türkiye'de 15,8 milyon emekli bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre emeklilerin yarıdan fazlasının kök maaşı 10 bin liranın altında. Bu ay başında belli olan yüzde 24,73'lük enflasyon farkını işçi ve Bağ-Kur emeklilerinden sadece kök aylığı 10 bin liranın üstünde olanlar alabiliyordu.

Bu senenin başında en düşük emekli aylığı Hazine desteğiyle 10 bin liraya yükseltilmişti. AKP'nin son yıllarda devreye soktuğu politikaya göre belli bir rakamın altındaki aylıklar Hazine'den karşılanarak, belirlenen rakama tamamlanıyor. Ancak bu hesaplamada, emeklilerin kök aylıkları değişmezken zam oranları ise kök aylık üzerinden belirleniyor.

Bu nedenle kök aylığı 8 bin liranın altında olan ve aylığı senenin başında 10 bin liraya tamamlanan emekliler yüzde 24,73'lük enflasyon farkından hiç faydalanamıyor ve 10 bin lira aylık almaya devam ediyordu. Bu nedenle de en düşük emekli maaşına ek zam talep ediliyordu.

DW,ANKA/JD, CÖ

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