AKP'de ince seçim hesapları

İttifakın genişlemesi ve liste mesaisini sürdüren AKP'de, hem milliyetçi oyların hem de Kürt seçmenin oylarını alabilmek için çalışmalar yapılıyor.

AKP, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili listelerini belirleme ve beyanname çalışmalarının yanı sıra attığı adımlarla da en geniş seçmen kitlesine ulaşmaya çalışıyor. Hedefte ise İYİ Parti'den kopması beklenen milliyetçi oylar ile HDP'den kopması beklenen Kürt oyları var.

Cumhur İttifakı'nı genişletme çalışmalarını sürdüren AKP'de Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR ile ittifak görüşmelerinde yol alınırken ANAP ve DSP ile yapılan temaslarda ise henüz net bir gelişme yok. AKP yönetiminde, Meclis dağılımında Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu yakalama noktasında sıkıntılar olduğu değerlendirilirken bu nedenle bir kişinin bile önemli olduğu ve listeler yapılırken detaylı ve ince hesap yapılması gerektiği fikri hakim.

HÜDAPAR tartışılıyor

HÜDAPAR ile masaya oturulması, AKP içerisinde özellikle bölge milletvekillerinde bir rahatsızlığa yol açtı. AKP yönetiminde de HÜDAPAR ile iş birliği tüm boyutlarıyla ele alınıyor. HÜDAPAR'ın getireceği oy ve bu birliktelik nedeniyle kaybedilecek olası oylar da değerlendiriliyor. HÜDAPAR'ın özellikle Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis gibi illerdeki örgütlülüğünün seçim çalışmalarında destek olacağı, ayrıca seçim günü sandık güvenliği noktasında da Cumhur İttifakı'na katkı sağlayacağı, AKP'de "iş birliğinin artıları" olarak savunuluyor.

HÜDAPAR ile birlikteliğin Kürt oylara olumsuz etki etmesinden endişe eden AKP kurmayları da oldukça çoğunlukta. Ancak AKP yönetiminde "AKP HDP'den daha fazla Kürt oyu alan bir parti. Bu ciddi bir kopuş getirmeyecektir" görüşü hakim. Bu konuda da yapılacak listelerde yer alacak isimlerle Kürt seçmene mesaj verilebileceği değerlendiriliyor.

"Ülkücü oylar" hedef

AKP'de İYİ Parti'de son dönem altılı masada yaşanan krizin ardından kopan ülkücü ve milliyetçi bir seçmen olduğu ve bu kitlenin ikna edilmesi için MHP ile birlikte "dinamizm içinde" yoğun ve aktif çalışma yapılması gerektiği ifade ediliyor.

AKP kurmayları, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması sonrası AKP, MHP ve BBP'den daha önce kopan bazı milliyetçi seçmenin Cumhur İttifakı'na geri döneceğini savunuyor. Bu noktada seçim kampanyasında Erdoğan'ın da bu seçmen kitlesine mesajlarını artıracağına dikkat çekiliyor.

AKP'de bazı yöneticilerin "milliyetçi oyların kazanılması" stratejisi çerçevesinde Devlet Bahçeli ismini "cumhurbaşkanı yardımcısı" olarak önerdikleri ifade ediliyor. Ancak hem Erdoğan'a yakın kurmaylar hem de MHP cephesinde bu formüle sıcak bakılmıyor. Millet İttifakı'nda eleştirilen "çoklu cumhurbaşkanı yardımcısı" modelinin uygulanmayacağına da dikkat çekiliyor.

Devlet Bahçeli'nin de "cumhurbaşkanı yardımcılığı" görevini istemediği kaydediliyor. Erdoğan'ın seçilmesi halinde yine bir ya da en fazla iki cumhurbaşkanı yardımcısı ile çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu-Yavaş ne kadar etkiledi?

AKP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte İmamoğlu ve Yavaş'ın da "yardımcı" olarak açıklanmasının ardından nasıl bir hamle yapılacağı merak konusuydu. AKP kurmayları, "Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını Millet İttifakı da itiraf etti ve kazanması için yanına iki isim daha görevlendirildi" yorumu yaparken bu durumun seçim stratejisinde değişikliğe yol açmayacağı savunuluyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş.

Listeler nasıl yapılacak?

14 Mayıs seçimini "en kritik seçim" olarak değerlendiren AKP'de milletvekili listeleri için de komisyon kuruldu. Komisyon, bölgedeki kanaat önderleri ile değerlendirmeler yaparak listeleri oluşturmaya çalışacak. AKP, 25 Mart'ta da mahalle temsilcisinden il başkanına, belediye meclis üyelerinden eski-yeni milletvekillerine kadar tüm üyelerinin katılımı ile temayül yoklaması yapacak. Buradan çıkacak adaylar Genel Merkez'deki komisyon tarafından değerlendirilecek ve son olarak nisan ayının ilk haftasında Erdoğan başkanlığında toplanacak "üst komisyon" toplantısında son şekli verilip YSK'ya sunulacak.

Listeler yapılırken MHP ile de görüşmelerin olduğu vurgulanırken bazı illerde ortak liste çıkarılıp çıkarılmaması konusu da hala masada. Bazı illerde AKP ve MHP'nin ayrı ayrı girmesi durumunda vekil kaybı olması ihtimali de değerlendiriliyor. Temel ilkenin ayrı listeler ile girmek olduğu ifade edilse de kritik hesapların olması durumunda bunun yeniden gözden geçirileceği vurgulanıyor.

Seçime ayrı liste ile gireceğini açıklayan BBP ile de yine bu kritik dengelere göre 9 Nisan'da listeler açıklanmadan bir görüşme daha yapılarak olası tablonun da yeniden değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

9 Nisan'da listelerin YSK'ya verilmesinin ardından AKP'nin Ankara'da aday tanıtım ve seçim beyannamesinin açıklanacağı bir program gerçekleştirmesi bekleniyor. AKP'nin seçim beyannamesinde de revizyona gidildi. Ekonomi ve afet yönetimi beyannamenin ana çerçevesini oluşturacak.

Üç dönemlikler ne olacak?

AKP'nin şu an 27'nci dönemde görev yapan mevcut 285 milletvekilinden 84'ü üç dönemlik milletvekili. Ancak bu 84 vekilin 42'si ise "25. Dönem"de de görev yapan vekil. 2015 yılı Haziran ayında yapılan ve 4 ay süren 25. dönemin bu kuralda sayılmaması yönünde daha önce alınan karar uygulanırsa, AKP'de üç dönemlik kuralına takılan 84 değil 42 isim kalıyor. Bu isimler arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Vedat Demiröz gibi isimler de yer alıyor. 42 isimden çok az sayıda ismin yeniden aday yapılacağı ifade ediliyor.

Bakanların aday gösterilmesi konusunda bir netlik bulunmazken Süleyman Soylu'nun bakanlığı bırakacağı ve bu nedenle milletvekili adayı olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bu noktada bakanların vekil olması yönünde henüz verilmiş net bir karar yok.

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