AKP'de ihracı istenenler MYK kararına tepki gösterdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu‘nun (MYK) aralarında eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da olduğu dört ismi, partiden kesin ihraç talebiyle parti merkez disiplin kuruluna sevk etmesinin yankıları sürüyor. Partiden ihraç edilmesi istenen isimlerden Sakarya eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, yaptığı basın açıklamasında ihraç talebine tepki gösterdi. Hayatı boyunca doğruları söylediğini belirten Üstün, "Ak Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştığında da bunları önce içeride, sonraki aşamalarda dışarıda açık bir dille ifade ettim" dedi.

"Ak Parti kurucu ilkelerinden uzaklaşmamış olsaydı iyi niyetli yapıcı uyarılarımızı dikkate alırdı" diyen Üstün, "Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik" ifadesini kullandı. Henüz kendilerine iletilen yazılı bir tebligat olmadığını belirten Ayhan Sefer Üstün, "Bilahare Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarımızla istişare edip bir tutum belirleyeceğiz" dedi. Üstün, açıklamasında "Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum..." sözlerine yer verdi.

Başçı: Doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim

AKP MYK'nın partiden kesin ihraç talebinde bulunduğu 26'ıncı Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı da karara tepki gösterdi. Başçı, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olduğunu hatırlatarak, "Partiden ihraç olabilirim, yeter ki milletin gönlünden ihraç olmayayım. Millete hizmet ettim, etmekten de vazgeçmeyeceğim. Susmayacağım, doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. Milletimizin doğrulara ihtiyacı var.." dedi.

Özdağ: Davaya ihanet edenler yanlışa alkış tutanlar

İhracı istenen diğer bir isim olan AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise yaptığı açıklamada "Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor" ifadelerini kullandı. 24'üncü Dönem Manisa Milletvekili olan Özdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!‘ mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun" diye yazdı. "Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır" ifadelerini kullanan Özdağ "Dost acı söyler" dedi.

Bundan sonra ne olacak?

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç talebi üzerine AKP Merkez Disiplin Kurulu'nun Ahmet Aydın başkanlığında toplanması bekleniyor. Kurul ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. Merkez Disiplin Kurulu'nun sözlü ve yazılı yanıt talebine belli bir süre içinde yanıt gelmezse dört ismin otomatik olarak üyelikleri düşecek.

Erdoğan ne demişti?

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Konya'da yaptığı konuşmadaki sözlerinin ardından gelmesi dikkati çekti. Erdoğan, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, JD

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