AKP'de ibre İstanbul için Murat Kurum'a döndü

AKP, İstanbul adayını pazar günü ilan edecek. Son yansıyan kulis bilgilere göre öne çıkan isim Murat Kurum. Peki AKP'de İstanbul adayının belirlenme süreci nasıl gelişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayını pazar günü İstanbul'da açıklaması bekleniyor. Erdoğan'ın eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ya da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aday olarak açıklaması bekleniyor. Kulislerde yapılan son değerlendirmelerde öne çıkan isim ise Murat Kurum.

AKP, 7 Ocak'ta düzenleyeceği toplantıda İstanbul Büyükşehir'in yanı sıra İstanbul'un bazı ilçeleri ve Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 belediye başkanı adayını açıklaması bekleniyor. AKP'nin 15 Ocak'ta gerçekleştireceği ikinci toplantıda ise kalan diğer adaylar ve AKP'nin yerel seçimler beyannamesi açıklanacak. AKP, yerel seçim adaylarını ortağı MHP ile görüşerek belirledi.

İstanbul Büyükşehir adaylığı için bugüne kadar Ali Yerlikaya ve Murat Kurum'un yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Bakan Adil Karaismailoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın isimleri de anıldı. Ancak anketler, temayül yoklamaları ve Aday Tespit Komisyonu'nda yapılan değerlendirmeler sonrası aday sayısı ikiye indirildi. Son gelen kulis bilgilerinde Kurum'un adaylığı daha fazla dillendirilmeye başlandı.

İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Peki İstanbul adayının belirlenmesi sürecinde AKP içinde nasıl bir değerlendirme süreci yaşandı? Ve gelinen son aşamada nasıl bir tablo ortaya çıktı?

Murat Kurum'un isteyenler neyi savunuyor?

AKP içinde hem teşkilat hem parti yönetimi hem de kanaat önderi olarak kabul edilen isimlerden görüş alındığı toplantılarda Murat Kurum'un daha önce TOKİ'de görev alması, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olması, İstanbul'un deprem gündemiyle bir seçim kampanyası yürütülebilecek olması, Kurum'a artı puan kazandıran özellikler olarak sıralandı.

Kurum'un AKP İstanbul İl Teşkilatı ile uyumu da pozitif yönlerinden biri olarak görüldü.

Anketlerde Yerlikaya'nın arkasında kalsa da Kurum'un da seçmende ciddi bir karşılığı olduğuna inanılıyor. AKP kurmayları, seçim kampanyası sürecinde anketlerdeki farkın giderileceğini savunuyor. Kurum'un kampanyada siyasi söylemle değil İstanbul'a dair yeni projelerle öne geçebileceği üzerinde duruluyor.

AKP'de özellikle kampanyayı yönetecek ekibin ise bu noktada Kurum'a dair bazı endişeleri var. Kurum'un CHP'nin adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıyaslandığında "siyasi söylem gücünün daha geride" olduğu düşünülüyor. Ancak bu farkın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapatılabileceği tahmin ediliyor. Erdoğan'ın bu nedenle İstanbul kampanyasının önemli bir parçası olacağı beklentisi hakim.

Kurum'un Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresi ile olan iyi ilişkileri de AKP içerisinde dikkat çekilen bir nokta.

Ali Yerlikaya'nın artıları, eksileri neler?

AKP'de yapılan anketlerde memnuniyeti en yüksek çıkan isim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Başta adaylığa soğuk olan Yerlikaya'nın da son günlerde adaylığa sıcak baktığı kulislere yansımıştı. Ancak yarattığı memnuniyet yüksek olsa da bunun oya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin kuşkular var. "Başarılı bir Bakan" olarak görülen Yerlikaya'nın bakanlığı bırakmasıyla vatandaşlardaki bu eğilimin yok olabileceği göz önünde bulunduruluyor.

Ayrıca "fazla ön plana çıkmasının" seçim sürecinde özellikle AKP teşkilatı ile sorun yaşamasına yol açabileceği ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Yerlikaya'nın sadece AKP tabanı değil merkez sağdaki seçmene daha rahat ulaşacağı düşünülüyordu. Ancak Yerlikaya'nın adaylığına karşı çıkanlar, teşkilatla sorun yaşama ihtimalinin yanı sıra "başarılı bir bakanın yerinde devam etmesinin daha doğru olacağını" savunuyor.

AKP'de parti yöneticileri ile yapılan toplantıda 2019'daki Binali Yıldırım'ın adaylığına dair süreç de gündeme geldi. Yıldırım'ın da o dönem Meclis Başkanı olarak popüler bir aday olduğuna, ancak teşkilatla yaşadığı uyumsuzluk sebebiyle seçimin kaybedildiğine işaret edildi.

Son kararı Erdoğan verecek

Adaylara ilişkin tüm bu görüşleri ve ihtimalleri dinleyen Erdoğan'ın son olarak İstanbul İl Teşkilatı ile de değerlendirme yaptıktan sonra kararını vereceği ve adayı açıklanacağı kaydediliyor. Bir AKP'li kurmay, "Son olarak teşkilatın fikrini alacağını dikkate alırsak adayın Murat Kurum olma olasılığı daha yüksek demektir" yorumunu yapıyor. Erdoğan'ın başlangıçta Ergün Turan'ı istediğine işaret eden kurmay, "Cumhurbaşkanı istişareye önem verir" diyerek fikrinin değiştiğini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de katıldığı bir TV programında İstanbul adayına ilişkin "Bizim siyasi hareketimizin bir önceki aşamasında Türkiye'ye örnek olmuş halen de kendi alanında rakibi olmayan Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Her şehrin kendine göre kimliği var. İstanbul'un çok özel kimliği var. Bizim teşkilatlarımız müthiş bir organik yapıya sahiptir. Tüm teşkilatlar genel başkanımıza bakar. Genel başkanımız bütün teşkilatları dinler, kararını verir. Her zaman temayül yaparız. İllere arkadaşlarımız gider, anket yaparız. Cumhurbaşkanımız 'daha çok dinlemeliyiz' diyerekten tek tek genel merkezde, bütün büyükşehirlerle görüştü" diye konuştu.

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