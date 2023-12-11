AKP'de İstanbul için kimlerin ismi geçiyor?

Partilerin tümünün önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde aday belirleme süreçleri başladı. AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmalarına bu hafta daha fazla ağırlık verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yerel seçim adaylarına ilişkin toplantılara katılacak. AKP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerde adaylarını bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor. Ancak İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde aday belirleme süreçlerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Adaylıklar ve özel olarak İstanbul adayı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki birkaç gün içinde görüşeceği de öğrenildi.

İstanbul adaylığı için adı geçen isimler

AKP'de İstanbul için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski TOKİ Başkanı olan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın isimleri geçiyor.

Ali Yerlikaya Fotoğraf: Arda Kucukkaya/AA/picture alliance

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenebilecek aday arayan AKP'de ismi geçen adaylardan herhangi birisi için "Bu adayla kazanırız" gibi net bir ifade kullanılamıyor.

DW Türkçe'ye konuşan bir AKP kurmayı, 2019 seçimlerinde İmamoğlu'nun adaylığının küçümsendiğine işaret ederek"2024 seçiminde 2019'a benzer hatalar yapılmadan daha detaylı çalışıyoruz. İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarması elbette lehimize, ancak bu bir rahatlamaya yol açmamalı" yorumunu yaptı. HEDEP'in de Kürt seçmenler üzerindeki gücünün de unutulmaması gerektiğini kaydeden AKP kurmayı, bu hareketin İmamoğlu'na destek verip vermeyeceğinin önemli olduğunu kaydetti.

AKP'de genel görüş, muhalefette 2019'dakine benzer bir ittifakın oluşmamasının AKP'ye olumlu katkısı olacağı yönünde. Bu nedenle 2024'te kazanılmasının daha kolay olacağı üzerinde duruluyor.

Hem Karadenizli hem Kürt seçmenden oy almayı hedefleyen AKP'de bu profile en uygun adayın kim olduğuna ilişkin farklı görüşler var. Partideki üst düzey bazı yöneticiler, en doğru ismin Ali Yerlikaya olduğunu savunuyor. Yerlikaya'nın CHP tabanında İmamoğlu'ndan memnun olmayan kesimden oy alabileceği savunuluyor. Yerlikaya'nın İstanbul Valiliği döneminde her kesimi kapsayıcı çalışmalar yaptığı da düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise aday adayları arasında eski TOKİ Başkanı olan Trabzonlu Ergün Turan'ı ön planda tuttuğu kaydediliyor. Erdoğan'ın "Aday Karadenizli olmalı" görüşünü savunması nedeniyle Turan'a daha sıcak yaklaştığı kaydediliyor. Turan'ın geçmişte İBB'de görev alması, uzun süre belediyecilik yapması ve TOKİ deneyimi bulunması nedeniyle bir "teknokrat" olarak ön plana çıkabileceği değerlendiriliyor.

Uzun bir süredir İstanbul adaylığına kesin gözle bakılan Murat Kurum'un ise anketlerde ve eğilim yoklamalarında beklentilerin altında kaldığı kaydedildi. Bu nedenle Kurum'un isminin İstanbul için tamamen devre dışı kalabileceği ve Ankara Büyükşehir adayı olabileceği ifade ediliyor.

Yeniden Refah ne yapacak?

AKP'de seçim çalışmalarında görev alan kurmaylar arasında CHP'deki genel başkan ve parti yönetimi değişiminin partiye birçok yerde ivme kazandırdığı, hatta Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesine katkı sağlayacağına dair bir görüş de bulunuyor. AKP kurmayları seçimde önemli kararlardan birinin de Kürt oyları olacağını vurguluyor. Bu nedenle AKP'de birçok kişi "İstanbul'u kazanmanın yolu Kürt oylardan geçer" yorumunu yapıyor.

Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: DHA

Öte yandan Cumhur İttifakı'nda AKP ve MHP bloğu her ne kadar uyumlu çalıştığı mesajı verse de Yeniden Refah Partisi ile problemler yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmayarak AKP adaylarına destek için birer ilçe istediği ifade ediliyor. AKP'de ise bu taleplere şu aşamada olumlu bir bakış yok. Bu durumda Yeniden Refah'ın da her iki büyükşehirde aday çıkarması gündeme gelebilir.

Erdoğan sahaya inecek mi?

AKP içerisindeki bir gündem de İstanbul Büyükşehir seçim kampanyasını 2019'da olduğu gibi Erdoğan ağırlıklı yürütülüp yürütülmemesine yönelik.

Yerel seçim stratejisine dair çalışmaların içerisinde yer alan AKP kurmaylarının bazıları, 2019'da Erdoğan'ın dönemin adayı Binali Yıldırım'dan daha fazla ön plana çıkmasının ters etkisinin olduğunu ve 2024 seçimlerinde aday üzerinden propagandanın yapılması gerektiğini savunuyor. Bazı kurmaylar ise Erdoğan'ın İstanbul seçim kampanyasını bizzat baş rolünde olması gerektiğini savunuyor. Bu konuda da henüz bir karar verilebilmiş değil. Kampanya başlatılmasına henüz vakit olduğu ve bu konuların değerlendirileceği belirtildi.

AKP, seçim stratejisinde İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganını da gündeme taşıyacak. "İmamoğlu'nun söz verip yapmadıkları" adlı bir çalışmanın bazı bakanlıklar ve AKP İstanbul İl Başkanlığınca çalışma yapıldığı da öğrenildi.

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