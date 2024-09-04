AKP'de genç teğmenlerin yemini kırılma yarattı

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin Subay Andı'nı okuyup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasının ardından AKP içerisindeki tartışma sürüyor. Teğmenlerin attığı slogan, AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun (MKYK) dün akşamki toplantısında da gündeme geldi.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

DW Türkçe'nin AKP kaynaklarından edindiği bilgiye göre yemin ve slogan tartışmaları MKYK toplantısında geniş bir çerçevede ele alındı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın MKYK'da sunum yaptığı ve sunumda bine yakın mezunun verildiğini, ancak tartışma yaratan yemini 60 kişinin ettiğini söylediği aktarıldı. Alpay'ın bu hareketin "toplu eylem" olarak yorumlanamayacağını ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan olayın izahatını istediği ve Afyoncu'nun kendisi ile görüşenlere "planlı bir durum olmadığını" söylediği belirtildi. Rektör Afyoncu'nun eylemi yapanlara yönelik "marjinal" nitelemesi yaptığı ve bunu da genç olmaları ile açıkladığı öğrenildi. Bu bilgiler MKYK üyelerine de verildi.

Edinilen bilgilere göre MKYK toplantısında söz alan bazı üyeler de görüntülerin "asla normalleştirilemeyeceği" eleştirisinde bulundu. Ömer Çelik'in teğmenlere sahip çıkan açıklamasının aksine konunun üzerine gidilip soruşturma açılması talepleri dillendirildi.

DW Türkçe'ye konuşan bir MKYK üyesi, "Darbe, risk alınacak bir konu değildir. AK Parti'yi Kemalist cenaha iten bazı kadrolar bu işi normalleştiriyor. Devlet Bahçeli bile daha duyarlı davrandı. O tören alternatif bir törendir, soruşturulmalıdır" dedi. Kamuoyunda oluşturulan algının aksine ordu içerisinde AKP'ye yönelik bir karşı duruşun geçmişte olduğu gibi bugün de hâlâ olduğunu savunan AKP kurmayı "Kemalist kadroların bakışı normalleştrilemez ve konu detaylı şekilde takip edilmeli" ifadelerini kullandı.

Bir MKYK üyesi de söz konusu sloganın 28 Şubat dönemi ve Cumhuriyet mitinglerini çağrıştırdığını, bu nedenle de yanlış bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

MKYK'da söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel olarak askerin hedef alınmasını doğru bulmadığını söylediği öğrenildi. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Erdoğan, olayın kendisinin törenden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini, yaşananların hoş olmadığını ve üniversiteden bu konuda izahat istediğini söyledi. Erdoğan'ın askerin yıpratılmasının doğru olmadığını ve olayın takibini yapacaklarını söylediği de aktarıldı.

AKP MKYK üyelerinin bir kısmı da önümüzdeki günlerde Bakanlığın olayla ilgili idari soruşturma açması beklentisi içinde.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Fotoğraf: picture alliance/abaca/D. Aydemir

Ömer Çelik'in tartışma yaratan destek açıklaması

Toplantı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu görüntülerden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj verildi' gibisinden üslupla konuşmalar, asıl bunların yaptığı şey işte o eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken milletin imkanlarıyla göz bebeği gibi baktığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği için yetiştirilmiş bu teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Bunlar milletin evlatlarıdır" açıklamasını yaptı. Çelik'in "Teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur" şeklinde devam eden sözleri AKP içerisinde de dikkatle takip edildi.

Ömer Çelik'in teğmenleri savunan açıklaması hem parti içerisinde hem de sosyal medyada AKP'ye yakın bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından "Teğmenler ve yemin töreni ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ'cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!" sözlerine AKP'li Mehmet Metiner, "Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Partimiz bu hale geldi" şeklinde sert bir yanıt verdi. İki isim arasındaki mesajlar sosyal medyadan sürdü.

MHP de tartışmalar sürerken ilk olarak teğmenlere sahip çıkan bir açıklama yapmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha sonra dün yaptığı açıklamada ise "Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?" sözleri ile sürece dair soru işaretlerini sıraladı.

Kara Harp Okulu mezuniyetinde neler yaşandı?

Kara Harp Okulu mezuniyetinde dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında okutulmayan Subay Andı'nı okutması ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının atılması tartışma yaratmıştı.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AKP MKYK üyeleri bu görüntülere tepki gösterirken bazı AKP kurmayları ise Mustafa Kemal Atatürk sevgisine vurgu yaparak bu durumda bir anormallik olmadığı yorumlarını yapmıştı. Muhalefetin sahip çıktığı görüntülere ilişkin AKP'de Erdoğan'ın henüz bu konuda kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmaması da dikkat çekiyor.

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