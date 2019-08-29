 AKP’de Davutoğlu’na ihraç talebi | TÜRKİYE | DW | 02.09.2019

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TÜRKİYE

AKP’de Davutoğlu’na ihraç talebi

AKP Merkez Yürütme Kurulu, aralarında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da olduğu dört ismi, kesin ihraç talebi ile parti merkez disiplin kuruluna sevk etti.

Arşiv - Ahmet Davutoğlu

Arşiv - Ahmet Davutoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) aralarında eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nunda olduğu dört ismi, partiden kesin ihraç talebiyle parti merkez disiplin kuruluna sevk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dört saat 40 dakika süren AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından, parti tarafından şu açıklamada bulunuldu:

"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

"Beni tarihten ihraç ettiler"

AKP tüzüğünün partiden ihraçları düzenleyen 117.7 numaralı maddesine göre, "Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak…" partiden ihraç edilmeye yol açabiliyor.

Eski Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, parti kongresinde delege yapılmadığını ve "tarihten ihraç" edildiğini dile getirmişti.

DW / ET,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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