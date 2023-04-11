AKP'de Ordu İl Başkanı görevden alındı

AKP, milletvekili listelerine yönelik eleştirileri sonrasında Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in görevden alındığını duyurdu. Tomakin'in yerine Selman Altaş'ın atandığı açıklandı.

Pazartesi akşamı Twitter hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek bir açıklama yapan Halit Tomakin, "Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor" sözleriyle Ordu'daki milletvekili listelerine tepki göstermişti.

Tomakin, "Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ertesi gününde, Tomakin görevinden alındı.

AKP, Ordu'da birinci sıradan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i aday göstermişti. İkinci sırada İbrahim Ufuk Kaynak, üçüncü sırada Mustafa Hamarat, dördüncü sırada ise İsa Yüksel aday gösterildi. 2018 genel seçimlerinde, Ordu'dan seçilen 6 milletvekilinin üçü AKP'dendi.

DW/GY,JD

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