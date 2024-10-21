Şenyaşar davasında dört sanığın tahliye olması sonrasında Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki "barış" görüşmeleri için AKP ve DEM Parti vekilleri arabuluculuk yapıyor.

Şanlıurfa'da 2018'deki genel seçimler öncesinde yürütülen seçim çalışmaları sırasında çıkan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından açılan ve kamuoyunda "Şenyaşar davası" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu dört sanığın tahliye edilmesi sonrasında AKP ile DEM Parti milletvekilleri, her iki aile arasında husumetin giderilmesi için görüşmeler başlattı.

Şenyaşar ailesi de 24 Ekim Perşembe günü ölen yakınları için taziye çadırı kuracağını açıkladı. Aile böylece 6 yıl önce tutamadığı yası tutacağını duyurdu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç'ta esnaf ziyareti yaparak seçim çalışmaları yürütürken Şenyaşar ailesine ait dükkâna girmiş, Yıldız ve yakınları ile Şenyaşar ailesi fertleri arasında burada başlayan silahlı olaylar yaralıların kaldırıldığı hastanede de devam etmişti. Olaylarda Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti.

Çıkan olaylarda bazıları ağır sekiz kişi de yaralanmıştı.

Dava kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Şenyaşar ailesinden Fadıl Şenyasar ile Yıldız ailesinden Enver Yıldız, Celal Yıldız ve Mikail Yıldız tutuklanmıştı.

"Hastane katliamı" davasında ilk duruşma To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

18 Ekim'de tahliye edildiler

Saldırı sonrası iş yeri ve hastanede yaşananlara yönelik önce iki ayrı soruşturma başlatılmış, daha sonra ise dosyalar birleştirilmişti.

İki oğlunu ve eşini kaybeden, bir oğlu ağır yaralanan Emine Şenyaşar, ailesi ve tutuklanan oğlu için 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" adını verdiği protestoyu başlattı. Şenyaşar, geçen Ağustos ayında da eylemini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne taşıdı.

18 Ekim tarihinde görülen davanın son duruşmasında, mahkeme heyeti, aralarında Fadıl Şenyasar'ın da bulunduğu dört sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesi sonrası konuşan Fadıl Şenyaşar, "Annemin göz yaşı dökmesine neden olan hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek" dedi.

DEM Parti heyeti, Suruç ilçesinde Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Fotoğraf: DHA

Husumetin sonlandırılması için vekiller arabuluculuk yapıyor

Yıldız ve Şenyaşar aileleri arasındaki husumetin sona ermesi için milletvekilleri barış görüşmeleri başlattı. DEM Parti üyesi TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Şanlıurfa'ya gitti.

DEM Parti heyeti, Suruç ilçesine geçerek, eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesiyle görüşmeler yaptı.

Husumetin giderilmesi hedefiyle DEM Parti heyeti, eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ailesine de ziyarette bulundu. Fotoğraf: DHA

Aynı gün Suruç'a giden AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve ona katılan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Yıldız ailesine ziyarette bulundu. Her iki aile arasındaki husumetin sonlandırılması için başlatılan barış görüşmelerinin ilerleyen günlerde sonuç vermesi bekleniyor.

DW,DHA/ETO,JD

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