AKP ve CHP: İstanbul'da seçimi kazandık

Sandıkların yüzde 98'inin açıldığı İstanbul'da rakibi Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu ile başa baş bir yarış sürdüren Binali Yıldırım galibiyetini ilan etti.

AKP İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapan Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık" diye söze başladı.

Yıldırım kısa açıklamasında İstanbul halkına veridği destekten dolayı teşekkür etti "Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklama yaptığı sırada Anadolu Ajansı'nın açıkladığı ve kesin olmayan verilere göre TSİ 23:30 itibarı ile sandıkların yüzde 98'i açıldı. AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.71, en yakın rakibi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 48.65 seviyesinde. İki aday arasındaki oy farkı ise sadece 4 bin 443. Oy sayımı sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: İstanbul'da İmamoğlu kazanmış durumda

Yıldırım'ın açıklamasından kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Elimizdeki verilere göre İstanbul'da İmamoğlu kazanmış durumda" açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu CHP'lilere 48 saat boyunca sandıkları terk etmemeye ve oylara sahip çıkmaya çağırdı.

"Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yapmış biri olarak yangından mal kaçırır gibi kazandık açıklaması yapmasını yakıştıramadım" diyen Kılıçdaroğlu "Örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat kimse uyumayacak, sandıklar terk edilmeyecek. Göreceksiniz İstanbul’a da bahar gelecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Bu, manipülasyonun bir ayağıdır

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Yıldırım'ın "Kazandık" açıklamasının sorulması üzerine şunları söyledi: "Ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bu da manipülasyonun bir ayağıdır. Kendilerini devlet adamı kimliğiyle sorumluluğa davet ediyorum. Süreç tamamlanmadan 'kazandık' demesini ayıplıyorum. YSK, Anadolu Ajansı ve tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyorum." dedi.

İmamoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü kuruluşu 82 milyon insanın vergisiyle Türkiye’ye hizmet etmek zorunda olan bütün Anadolu Ajansı yetkililerine buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen manipülasyonun bir parçası olmayın” dedi. “Kazandığımızı biliyorum” diyen İmamoğlu “Ama benim vicdanım, benim ahlakım, benim siyasi duruşum, benim özellikle ve özellikle devlet adamlığından anladığım şey bana bunu açıklamama müsaade etmiyor. Günün sonunda elbette ki neticelerin netleşmesini ve tutanakların son halini almasını bekliyorum” diye konuştu.

“Yine de elimizdeki verileri açıklayacağım” diyen İmamoğlu “35 40 dakikadır Anadolu Ajansı’nın suskunluğu benim nezdimde Anadolu Ajansı’nı itibarsız hale düşürmüştür” ifadelerini kullandı. İmamoğlu “Kendi imzalı tutanaklarımız üzerinden girilmiş veriler. Şu anda bizim oyumuz yüzde 50.36’dır rakibimizin oyu yüzde 46.70’tir” dedi.

İstanbul'da Saadet partisinin adayı Necdet Gökçınar'ın oy oranı yüzde 1.22, DSP'li Muammer Aydın'ın oy oranı ise yüzde 0.45.

DW / MK, EC

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